MXGP, Jeremy Seewer vince gara-2 in Svezia. 2° Febvre e 6° Prado in controllo. 7° Forato

Maschere di fango nella seconda manche di Uddevalla (Svezia), 15° round del Mondiale 2023 di MXGP. Nella classe regina del Motocross, i piloti sono stati costretti agli straordinari, affrontando nella prima parte una pioggia battente che ha reso ancor più insidioso il difficile tracciato scandinavo.

Il migliore a interpretare i canali profondi di gara-2 è stato lo svizzero Jeremy Seewer che, dopo il terzo posto della prima run, ha vinto da dominatore in sella alla Yamaha, a precedere i due francesi Romain Febvre (Kawasaki) a 7.210 e Maxime Renaux (Yamaha) a 26.440. Seewer, dunque, ha interrotto a cinque la serie di successi consecutivi di Febvre nei GP, visto che nell’overall svedese ha raccolto 45 punti, rispetto ai 44 del transalpino. Da sottolineare l’ottima prestazione di Renaux, tornato a gareggiare dopo l’infortunio dell’appuntamento spagnolo.

A proposito di Spagna, Jorge Prado, a segno in gara-1, ha corso in grande gestione, cercando di non prendere troppi rischi e terminando in sesta posizione sulla GasGas a 29.189 dalla vetta. Prado, quindi, può contare su un margine di vantaggio consistente nella classifica generale: l’iberico svetta con 770 punti, con 98 lunghezze su Febvre e 167 su Seewer.

Tornando alla cronaca, buone prestazioni di Jeffrey Herlings (KTM) e di Tim Gajser (Honda), non nella lotta iridata per i propri guai fisici, in quarta e quinta posizione in gara-2 a 27.537 e a 28.745. Buon settimo posto per Alberto Forato (KTM) a 31.435. Appuntamento al prossimo week end quando si correrà in Olanda il 16° round iridato, ad Arnhem.

CLASSIFICA GARA-2 GP SVEZIA MXGP 2023

1 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 34:47.487 0.000 44.701 25

2 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGP Kawasaki 34:54.697 7.210 44.547 22

3 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:13.927 26.440 44.142 20

4 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:15.024 27.537 44.119 18

5 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 35:16.232 28.745 44.093 16

6 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:16.676 29.189 44.084 15

7 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery KTM 35:18.922 31.435 44.037 14

8 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Team HRC Honda 35:55.607 1:08.120 43.288 13

9 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 36:03.942 1:16.455 43.121 12

10 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct Honda MXGP Honda 36:05.732 1:18.245 43.086 11

11 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 36:08.481 1:20.994 43.031 10

12 189 BOGERS, Brian NED KNMV Standing Construct Honda MXGP Honda 36:15.041 1:27.554 42.901 9

13 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Kosak Team KTM 36:33.538 1:46.051 42.539 8

14 6 PATUREL, Benoit FRA FFM De Baets Yamaha MX-TeamYamaha 36:48.239 2:00.752 42.256 7

15 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO JWR Honda Racing Honda 36:49.902 2:02.415 42.224 6

16 142 HAAVISTO, Jere FIN SML KTM 36:57.691 2:10.204 42.076 5

17 43 EVANS, Mitchell AUS MA Kawasaki Racing Team MXGP Kawasaki 35:10.860 -1 Lap 41.443 4

18 71 SPIES, Maximilian GER DMSB KTM Kosak Team KTM 35:44.056 33.196 40.801 3

19 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 36:25.494 1:14.634 40.028 2

20 52 GERHARDSSON, Albin SWE SVEMO SDMCORSE MX TEAM Husqvarna 34:51.286 -2 Laps 39.042 1

21 667 NORDSTRÖM GRAAF, Anton SWE SVEMO Kawasaki 35:12.653 21.367 38.647 0

22 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 21:57.095 -7 Laps 39.851 0

23 692 KARLSSON, Danne SWE SVEMO GASGAS 20:02.419 -8 Laps 38.802 0

24 87 BRUMANN, Kevin SUI FMS JK Racing Yamaha Yamaha 14:48.397 -11 Laps 32.823 0

25 17 TOENDEL, Cornelius NOR NMF JWR Honda Racing Honda 11:22.191 -12 Laps 34.196 0

26 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team Beta Beta 2:52.437 -16 Laps 0.000 0

Foto: Valerio Origo