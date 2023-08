MX2, Andrea Adamo: “Bella seconda manche, dopo i problemi di gara-1 a Uddevalla”

Una domenica non semplice per Andrea Adamo. Il centauro siciliano aveva concluso solo al decimo posto la prima manche del GP di Svezia, 15° round del Mondiale 2023 di MX2. In gara-2 però Adamo, in sella alla KTM, ha saputo riordinare le idee e trovare le risposte che cercava sul difficile tracciato di Uddevalla (Svezia).

Il nostro portacolori infatti, si è imposto con 0.928 sul tedesco Simon Laengenfelder (GasGas), vincitore di gara-1, e 16.509 sul belga Liam Everts (KTM). Un riscontro valso il successo del GP, nell’overall, al teutonico e ad Adamo la terza piazza.

Nell’ottica del campionato, l’italiano ha un margine confortante quando mancano quattro gare al termine della stagione, visti i suoi 663 punti (leader della classifica generale) e il margine di 80 lunghezze nei confronti di Everts. Da ricordare l’assenza dell’altro belga Jago Geerts (Yamaha) per la caduta in Finlandia, costata la frattura della clavicola sinistra.

“Non è stato un GP in cui tutto è filato liscio, ma nella seconda manche sono riuscito a chiudere bene. Sono andato all-in. Il decimo posto di gara-1 era tutto quello che potevo fare. Ho perso l’anteriore all’inizio e sono finito in fondo al gruppo. Ho rischiato anche di cadere nel tentativo di rimontare nel più breve tempo possibile. Puntavo alla nona posizione, ma ho commesso un errore e ho chiuso decimo. Prima della seconda manche ero consapevole che non avrei potuto svettare nell’overall, quindi mi sono concentrato sul fare il meglio possibile vincere la seconda run. Un buon modo per concludere il week end“, ha raccontato Adamo sui canali ufficiali della sua squadra.

