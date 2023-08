NASCAR Cup Series, Indianapolis: McDowell torna a vincere

Michael McDowell vince per la seconda volta in carriera nella NASCAR Cup Series. Il #34 del Front Row Motorsports completa una gara perfetta imponendosi nel road course di Indianapolis, l’americano non entrava nella ‘Victory lane’ dalla Daytona 500 del 2021.

Il messicano Daniel Suarez (Freeway.com Chevrolet #99) ha tenuto la pole al via tenendo testa alla concorrenza. La prova è stata subito neutralizzata per un incidente in curva 5-6 che ha visto protagonista Justin Hanley (LeafFilter Gutter Protection Chevrolet #31) dopo un contatto con Joey Logano (Shell Pennzoil Ford #22).

L’ex campione della NASCAR Xfinity Series verrà superato alla ripartenza da Michael McDowell (Horizon Hobby Ford #34). L’americano firmerà la prima Stage e continuerà a controllare la prova nei minuti seguenti. Ricordiamo la specifica regola per le prove su road course introdotta da quest’anno, dinamica che non prevede l’introduzione di nessuna bandiera gialla come accade dopo ogni segmento sugli ovali.

La strategia ha portato davanti Toyota e Denny Hamlin. Il #11 del Joe Gibbs Racing è salito in cattedra ed ha iniziato un bel duello contro Brad Keselowski (Socios.com Ford #6), determinato nel finale a vincere la Stage 2 e non farsi superare da Suarez. Il sudamericano si porterà secondo nelle ultime curve della frazione, mentre il plurivincitore della Daytona 500 concluderà in vetta il secondo segmento della ‘Verizon 200 at the Brickyard’.

Hamlin tornerà subito ai box nel giro conclusivo alla fine della Stage 2 in compagnia di Keselowski, McDowell tornerà meritatamente davanti a Chase Elliott (NAPA Auto Parts Chevrolet #9), Suarez, Kyle Busch (3CHI Chevrolet #8) e Tyler Reddick (SiriusXM Radio Toyota #45).

Senza bandiere gialle, la strategia è diventata sempre più determinante con McDowell che tentava di tenere a bada Elliott. Ottimo ritmo da parte del georgiano di Hendrick Motorsports, ancora out dai Playoffs alla vigilia della corsa in Indiana dopo aver saltato alcune prove in seguito ad un infortunio.

L’ex campione non riuscirà a spezzare quanto realizzato dalla Ford Mustang #34 che riuscirà ad imporsi per meno di un secondo sul rivale. Front Row Motorsports trionfa davanti ad Hendrick Motorsports, Daniel Suarez conclude al terzo posto davanti a Tyler Reddick ed ad Alex Bowman (Ally Chevrolet #48).

Tra una settimana si ‘continuerà a girare anche a destra’ con il tradizionale evento di Watkins Glen

CLASSIFICA FINALE INDIANAPOLIS NASCAR CUP SERIES

1 34 RUN Michael McDowell Frd 82 1:31.150 96.329 1:29.400 98.215 2

2 9 RUN Chase Elliott Chv 82 0.937 0.937 1:30.693 96.815 1:29.168 98.47 3

3 99 RUN Daniel Suarez Chv 82 5.750 4.813 1:31.074 96.41 1:29.272 98.356 3

4 45 RUN Tyler Reddick Tyt 82 6.437 0.687 1:31.109 96.372 1:29.307 98.317 3

5 48 RUN Alex Bowman Chv 82 19.994 13.557 1:32.561 94.861 1:29.446 98.164 3

6 14 RUN Chase Briscoe Frd 82 22.160 2.166 1:31.534 95.925 1:29.357 98.262 3

7 19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 82 22.956 0.796 1:31.474 95.988 1:29.654 97.937 3

8 5 RUN Kyle Larson Chv 82 24.152 1.196 1:31.312 96.158 1:29.263 98.366 3

9 20 RUN Christopher Bell Tyt 82 24.549 0.397 1:31.080 96.403 1:29.399 98.216 3

10 91 RUN Shane Van Gisbergen Chv 82 25.016 0.467 1:31.107 96.375 1:29.648 97.943 3

