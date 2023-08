Musetti-Nishioka oggi, ATP Toronto 2023: orario, programma, tv, streaming

Inizia quest’oggi lo swing estivo nordamericano di Lorenzo Musetti, impegnato nel match di primo turno del Masters 1000 di Toronto 2023. L’azzurro, inserito in extremis nel novero delle teste di serie come 16° del seeding, se la vedrà con l’insidioso giapponese Yoshihito Nishioka per andare a caccia di un posto nei sedicesimi di finale dell’evento canadese.

In perfetta parità il bilancio dei precedenti nel circuito maggiore, entrambi disputati sulla terra battuta nel 2021, con il nipponico che si è imposto nettamente a Parma ed il toscano in trionfo per 3-0 al Roland Garros. In realtà ci sarebbe anche un terzo scontro diretto ufficiale, andato in scena sempre sul rosso nelle qualificazioni di Madrid nel 2022, che sorride al giocatore italiano.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Musetti-Nishioka, primo turno del torneo Masters 1000 di Toronto. La partita verrà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO ATP TORONTO 2023 OGGI

Lunedì 7 agosto

Ore 17.00 Lorenzo Musetti (Italia)-Yoshihito Nishioka (Giappone)

MUSETTI-NISHIOKA: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201) o Sky Sport Tennis (203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse