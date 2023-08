Mountain bike: Samara Maxwell è la nuova Campionessa del Mondo U23 del cross country. Cortinovis caduta mentre in lotta per una medaglia

Con una gara dominata dal primo all’ultimo metro, la neozelandese Samara Maxwell si è laureata Campionessa del Mondo del mountain bike cross country per la categoria U23. La 21enne è la prima atleta della Nuova Zelanda a vestire la maglia iridata nella specialità del cross country olimpico in ogni categoria, mentre si tratta già del terzo oro per la nazione oceanica in questi mondiali, tra tutte le specialità della MTB.

Dopo aver allungato già nelle primissime fasi di gara, a Maxwell è bastato sostanzialmente gestire il vantaggio fino al traguardo, tagliato con un vantaggio di 1’o1” sull’elvetica Ginia Caluori, forse l’unica ad aver almeno provato a rimanere alla sua ruota e la prima ad andare ad abbracciare la vincitrice dopo il traguardo.

Terzo gradino del podio per un’altra svizzera, Ronja Blochlinger che, dopo una lunga battaglia con Emily Johnston e Blanka Kata Vas, è riuscita a fare la differenza nell’ultimo giro. Per l’ungherese, una delle più attese, solo un quinto posto a 2’18” dal tempo della vincitrice.

Per metà gara anche l’azzurra Sara Cortinovis è stata in gara per una medaglia, sfruttando le sue eccezionali doti nei tratti di salita per poi perdere sempre qualcosa nelle sezioni più veloci. Lungo il corso del terzo giro però la giovane azzurra è rimasta vittima di una caduta e si è dovuta ritirare. L’unica azzurra al traguardo è stata dunque Lucia Bramati, 31a.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Tommasini