Ciclismo: Fabio Jakobsen saluta la Quick-Step, firmato un triennale con la DSM

Continuano a fioccare le notizie di ciclomercato mentre continua la rassegna iridata sulle strade di Glasgow. L’ultimo grande trasferimento in gruppo riguarda uno dei migliori sprinter in circolazione: dopo sei stagioni con i colori della Quick-Step, Fabio Jakobsen ha firmato un triennale con il team dsm-firmenich.

Sei anni di grandi successi, tra cui cinque tappe alla Vuelta, una al Tour e diverse corse di un giorno in giro per l’Europa. Il neerlandese, sotto contratto con nuovo team dal 1 gennaio 2024, andrà a riempire il tassello da velocista lasciato vuoto dalla partenza dell’azzurro Alberto Dainese.

Queste le parole di Jakobsen, raccolte da Cycling Pro: “Ho avuto bei momenti e bei ricordi, ma compirò solo 27 anni alla fine del mese, quindi penso ancora di avere altri anni buoni nelle gambe e sono davvero motivato a vincere. Ho bisogno di compagni di squadra che tirino, ti aiutino sulle montagne, ti aiutino in quei giorni difficili, ti posizionino per lo sprint. Questo è uno dei motivi per cui sono qui; questa è una squadra in cui so che non sarò da solo”.

Foto: LaPresse