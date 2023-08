Mountain bike, Mondiali 2023: Luca Braidot a caccia di una difficile riconferma sul podio

Scenderanno in pista domani, sabato 12 agosto, gli uomini di categoria per la prova di cross country ai Mondiali di mountain bike di Glasgow 2023. Un appuntamento attesissimo, non solo e non tanto per la maglia iridata in palio, quanto come fondamentale passo di avvicinamento in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Tra i protagonisti ci saranno infatti tutti i nomi più attesi: dai “regolari” Tom Pidcock e Nino Schurter, fino a chi di mestiere va su strada, ma è intenzionato a darsi una chance olimpica come Mathieu van der Poel e Peter Sagan. In questo contesto estremamente competitivo ed eterogeneo, come si pone l’Italia?

L’uomo di punta della spedizione azzurra è ovviamente Luca Braidot, forte di un bronzo all’edizione dello scorso anno, seguito poi da un altro prestigioso terzo posto agli Europei di giugno. Il goriziano è entrato dalla stagione scorsa nel ristretto gruppo di atleti che può puntare al podio in ogni corsa, nonostante questo 2023 sia stato sinora meno generoso del 2022.

L’obiettivo di tornare a medaglia non è dunque irraggiungibile ma, con la concorrenza spietata di questa edizione, avrà bisogno di una gara al limite della perfezione. Con lui ci saranno il fratello Daniele, Juri Zanotti e Nadir Colledani, i quali, seppur con credenziali diverse, potrebbero puntare ad un piazzamento in top20.

Foto: Photo LiveMedia/Fabio Averna