Mountain bike, Mondiali 2023: Mona Mitterwallner ed Henrique da Silva Avancini vincono le Marathon

Sono stati assegnati oggi a Glasgow, in Scozia, i titoli iridati ai Mondiali 2023 di ciclismo nella specialità non olimpica della mountain bike marathon, che prevedeva un percorso di ben 96.5 km. Medaglie d’oro per l’austriaca Mona Mitterwallner e per il brasiliano Henrique da Silva Avancini.

Nella gara femminile l’austriaca Mona Mitterwallner vince in 5h07’50”, mentre l’argento va alla sudafricana Candice Lill, unica ad impensierire l’europea, che giunge seconda a 54″. Molto staccate tutte le altre contendenti, con il bronzo conquistato dalla tedesca Adelheid Morath, la quale però paga 9’50” dalla vincitrice odierna. In casa Italia centra la nona posizione Sandra Mairhofer, che accusa al traguardo 19’17” di ritardo dalla vetta. Si ritira l’altra italiana in gara, Claudia Peretti.

Nella prova maschile successo del brasiliano Henrique da Silva Avancini, primo in 4h14’42”, che precede il ceco Martin Stosek, secondo a 28″, mentre il gradino più basso del podio va al tedesco Lukas Baum, terzo a 1’43”. Due gli azzurri tra i primi 10: il migliore è Fabian Rabensteiner, ottavo a 4’11”, immediatamente davanti a Diego Rosa, nono a 4’33”. Più indietro Dario Chierchi, 25° a 12’00”, Lorenzo Samparisi, 29° a 14’00”, e Juri Ragnoli, 39° a 23’09”. Non completa la prova l’altro azzurro in gara, Samuele Porro.

