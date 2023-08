Mountain bike, Mathieu van der Poel: “Arrabbiato con me stesso, caduta stupida”

Il sogno era quello di un tris iridato, dopo aver conquistato due successi mondiali nel ciclocross e nella prova su strada a Glasgow, ma l’olandese Mathieu van der Poel ha vissuto una giornata negativa nella gara di Cross Country di Mountain bike, specialità olimpica.

Il neerlandese è stato costretto al ritiro nelle primissime fasi della gara per una caduta verificatasi in una curva a destra. E dunque, nel giorno del trionfo del britannico Tom Pidcock, van der Poel è stato costretto a masticare amaro, considerate le sue aspirazioni decisamente diverse.

“Sono arrabbiato con me stesso per aver fatto un errore così stupido in un punto così facile del percorso. A quel punto non aveva più senso continuare, anche perché mi sono procurato una ferita dalla stessa parte in cui c’erano già i segni della caduta della gara in linea. Ci vorrà un po’ per assorbire queste botte. A questo punto, è il momento di rilassarsi e di godersi l’oro di domenica scorsa“, ha dichiarato l’orange (Fonte: WielerFlits).

Tuttavia, l’asso dei Paesi Bassi non intende alzare bandiera bianca in merito al traguardo a Cinque Cerchi in questa specialità: “Ho ancora voglia di fare Mountain bike, certo. Adesso vedremo di capire cosa fare e cosa programmare nel futuro in questo senso. Ma Parigi rimane il mio obiettivo“.

Foto: LaPresse