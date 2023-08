Mountain bike downhill, Mondiali 2023: bene Scarsi e Widmann in qualifica, in finale anche Revelli e Palazzari

Al via il programma della mountain bike per le categorie elite. Già in archivio le qualificazioni del downhill, in scena sul tracciato di Fort William, 2800 metri con 550 metri di dislivello. Delineati dunque i finalisti al maschile, mentre al femminile la prova di qualifica è servita più che altro come allenamento, dato che tutte le presenti erano già qualificate di diritto.

Squilli importanti in chiave azzurra nelle qualificazioni al femminile. La 23enne Gloria Scarsi ha infatti fatto segnare un 5:09.101 che le vale il quinto tempo, davanti alla più esperta e più quotata connazionale Veronika Widmann, distante da lei appena un secondo e mezzo (5:10.548).

Miglior tempo in assoluto per la Campionessa in carica, l’austriaca Valentina Höll, che ha messo le cose in chiaro chiudendo la sua prova di qualifica in 5:01.917 e facendo di oltre 5 secondi meglio della prima inseguitrice, ovvero la britannica Tahnee Seagrave.

Qualificati alla finale anche i due azzurri presenti nella startlist della prova maschile: Loris Revelli fa segnare il 19° tempo con 4.32.615; poco più dietro Davide Palazzari che col sue 4.33.127 si è piazzato al 21° posto. Nessun problema dunque per entrambi, comodamente nei primi 40 posti che garantivano il passaggio.

Anche tra gli uomini a far segnare il miglior crono è il Campione in carica, in questo caso il francese Loic Bruni, in grado di terminare in 4.25.570. Vicinissimi al suo riferimento quello dell’austriaco Andreas Kolb (+0.780) e del britannico Bernard Kerr (+1.230).

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Olly Bowman