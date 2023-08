Ciclismo su pista, Mondiali 2023: Miriam Vece eliminata nei 500 metri time trial

Con le qualificazioni dei 500 metri time trial è iniziato al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow, il Mondiale di ciclismo su pista 2023 di Miriam Vece. L’azzurra, unica vera rappresentante della velocità italiana al femminile, è stata eliminata e non prenderà dunque parte alla finale per le medaglie.

Vece ha chiuso la sua prova con un 33.680 di buon livello, ma che non le è valso più di un’undicesima piazza, mancando l’ottavo posto e dunque la qualificazione per meno di due decimi. Eliminata, con un tempo molto simile a quello dell’italiana, anche la Campionessa uscente, la francese Taty Matie-Divine Kouame.

Miglior tempo per la tedesca Emma Hinze che si mette dunque in pole position per andare a conquistare l’unico oro mondiale che le manca nelle specialità cosiddette “veloci”. Predominanza tedesca e cinese in finale, con Lea Friedrich e Pauline Grabosch che faranno compagnia a Hinze, e Guo Yufang, Jiang Yulu e Bao Shanju in pista per la nazionale asiatica.

Foto: Federciclismo