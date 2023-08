Mountain bike downhill, Mondiali 2023: Kiefer si laurea campione tra gli junior, podio tutto neozelandese al femminile

Assegnati i primi titoli della mountain bike ai Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023. Le prime maglie iridate assegnate sono quelle relative al downhill per la categoria junior, con due gare che a loro modo hanno scritto un pezzetto di storia della disciplina.

La gara femminile ha visto una storica tripletta, con le giovani atlete neozelandesi in grado di monopolizzare le posizioni del podio. La vittoria è andata ad Erice van Leuven, in grado di soffiare la prima piazza alla connazionale Poppy Lane, rimasta nella “hot seat” per lunghissimo tempo. Terzo gradino del podio per Sacha Earnest. Nessuna azzurra in gara dato che ieri Clarissa Carzolio non ha portato a termine la sua manche di qualificazione.

Al maschile l’iride è invece andato al tedesco Henri Kiefer, primo atleta dalla Germania ad imporsi in questa gara. Podio completato dal canadese Bodhi Khun, distante appena 4 decimi dall’oro, e dal francese Leo Abella. Gara di spessore anche per il giovane azzurro Christian Hauser, nono al traguardo a 3 secondi dalle posizioni del podio.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Tommasini