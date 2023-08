Mountain bike, Coppa del Mondo 2023: Flückiger trionfa nel cross country maschile ad Andorra! Mitterwallner vince tra le donne, Berta sesta

Si è conclusa poco fa l’ultima giornata della tappa di Pal Arinsal valida per la Coppa del Mondo di mountain bike 2023. Ad Andorra si sono disputate oggi quattro gare di cross-country, due dedicate agli Under 23 (maschile e femminile) e due agli Elite (maschile e femminile): andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Nella gara Elite maschile si è aggiudicato la vittoria Mathias Flückiger in 1h28’03: lo svizzero ha comandato la gara dall’inizio alla fine e ha concluso con 23” di vantaggio sul francese Thomas Griot e 44” sul britannico Thomas Pidcock. I migliori italiani sono stati Luca Braidot e Juri Zanotti, rispettivamente 11° a 2’18” e 19° a 3’57”. Lontani gli altri nostri portacolori: 51° Daniele Braidot a 10’09”, 57° Filippo Fontana a 12’04” e 83° Alessio Agostinelli. Non ha invece terminato la gara Nadir Colledani.

Nella prova Elite femminile è arrivato il trionfo di Mona Mitterwallner. L’austriaca ha fatto il vuoto nella seconda parte di gara e ha chiuso in 1h14’09”, precedendo di 34” la svizzera Alessandra Keller, seconda, e di 1’28” la francese Pauline Ferrand Prevot, terza. Bene in casa Italia Martina Berta, che ha terminato la prova in sesta posizione a 2’04” dalla vetta e a poco più di 30” dal podio. Più distanti invece le altre azzurre: 30ma Greta Seiwald a 8’09” da Mitterwallner, 33ma Chiara Teocchi a 8’48” e 44ma Giada Specia a 12’34”.

Nella gara Under 23 maschile ha conquistato la vittoria lo statunitense Riley Amos, che ha terminato la prova davanti a tutti grazie a un ottimo ultimo giro. 1h01’14” il tempo finale dell’atleta a stelle e strisce, che ha chiuso con 13” di vantaggio sul francese Adrien Boichis e 31” sul transalpino Luca Martin. Lontani gli italiani: il migliore è stato Andreas Emanuele Vittone, 28° a 5’54” da Amos, mentre hanno chiuso rispettivamente in 29ma, 35ma e 63ma posizione Matteo Siffredi (+5’56”), Emanuele Bocchio Vega (+7’24”) ed Emanuele Huez (+10’27”).

Infine, nella prova Under 23 femminile ha trovato il successo Noëlle Buri: la svizzera ha fatto gara di testa dall’inizio alla fine e ha terminato la prova con 24” di margine sulla sua connazionale Ronja Blöchlinger e 58” sulla francese Noemie Garnier. In casa Italia la prima a chiudere è stata Nicole Pesse, 13ma a 4’23” dalla prima posizione. 16ma invece l’altra azzurra in gara, ovvero Sara Cortinovis (+4’26”).

Foto: Pier Colombo