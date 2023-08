Motomondiale, GP Austria 2023: calendario, programma, orari. Guida tv Sky e TV8

Dopo il grande spettacolo di Silverstone e la relativa settimana di pausa, torna questa weekend lo sfavillante Motomondiale 2023. Dalla Gran Bretagna ci si sposterà più a sud per il decimo atto della stagione, il GP d’Austria, evento in scena al Red Bull Ring.

Sarà una tappa particolarmente importante che, per alcuni aspetti, potrebbe rivelarsi uno spartiacque. Nella classe Regina infatti Pecco Bagnaia, leader con 214 punti, dovrà tenere a debita distanza Jorge Martin, secondo a quota 173 davanti a Marco Bezzecchi, terzo con 131. In Moto 2 ci si aspetta una risposta da Tony Arbolino dopo che il diretto avversario Pedro Acosta ha compiuto il sorpasso sul tracciato britannico: ma sono soltanto due i punti che separano i due piloti.

Per ciò che concerne la Moto3 invece i riflettori saranno puntati su Daniel Holgado, al comando con 141 punti in una classe che però settimana dopo settimana si sta rivelando sempre più imprevedibile.

Il fine settimana del Gran Premio d’Austria sarà trasmesso da Sky Sport attraverso Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Summer (201). Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) saranno disponibili la diretta delle qualifiche e della Sprint Race, mentre la gara sarà mandata in onda in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre la diretta di qualifiche e Sprint Race, oltre alla differita del GP saranno disponibili sul sito internet TV8.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni sessione. Di seguito la guida completa.

GUIDA GP AUSTRIA 2023 MOTOMONDIALE

Venerdì 18 agosto

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove libere 2

Sabato 19 agosto

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 3

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT RACE

Domenica 20 agosto

Ore 09.45, MotoGP, Warm Up

Ore 11.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 12.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Summer (201). Differite in chiaro su TV8

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it

Diretta Live: OA Sport.

Foto: MotoGP.com Press