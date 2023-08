MotoGP, Valentino Rossi: “Spingo affinché Marco Bezzecchi resti nel 2024. Gli abbiamo cucito il team addosso, con noi può vincere”

Valentino Rossi, ospite di Paddock Live Show su Sky Sport MotoGP, ha rilasciato alcune dichiarazioni estremamente interessante relative al futuro di Marco Bezzecchi, da settimane al centro di un intrigo di mercato che potrebbe portarlo in Pramac nel 2024. Al riguardo, però, il Dottore ha spiegato di star lavorando per trattenere il suo pupillo nel Team Mooney.

“Bezzecchi è al secondo anno in MotoGP ed è già un top rider. Lui ha dimostrato che la velocità ce l’ha. Questa la cosa più importante. Chiaramente bisogna lavorare su tanti altri aspetti, perché commette ancora degli errori di gioventù, ma è comprensibile. La sua carriera è solo all’inizio”.

Proprio il proseguo della carriera è il tema sul quale il quarantaquattrenne di Tavullia è stato stuzzicato da Vera Spadini. Con quali colori correrà Bezzecchi l’anno prossimo? “Sono stati giorni molto intensi. Il nostro obiettivo è quello di continuare con gli attuali piloti anche nel 2024. Vogliamo, quindi, confermare Marco e Luca. Abbiamo già parlato con tutti e due. Ci sono delle buone possibilità che questo avvenga”.

Questo nonostante il Team Mooney VR46 non avrà una Ducati ufficiale? “Parlando con il Bez mi sono sentito di spingere proprio nella direzione di trattenerlo. Quasi sicuramente non avremo una moto ufficiale, ma Ducati ci fornirà comunque un mezzo molto buono, come avvenuto quest’anno. Secondo me il supporto che possiamo dargli è top level. Gli abbiamo cucito la squadra attorno, Marco si trova bene con noi. Se cambi squadra, magari hai la moto ufficiale, ma devi ricominciare da zero e non sai se il tuo capo tecnico ti segue. Insomma, ci sono dei pro e dei contro, ma io penso che Bez, con noi, possa vincere”.

Sottinteso ‘il Mondiale’? Quando Mattia Pasini, seduto al suo fianco ha parlato apertamente di “vincere il Mondiale con una moto clienti”, Rossi ha fatto scena muta, senza aggiungere né correggere nulla. Chi tace acconsente…

Foto: La Presse