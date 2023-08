MotoGP, Marco Bezzecchi: “Sento dolore alle spalle. L’incidente in curva 1? Non c’era bisogno di fare pazzie…”

Per Marco Bezzecchi la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, è durata poche decine di metri. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, molto della gara su distanza ridotta si è deciso già in curva 1, con un contatto che ha coinvolto ben sei piloti, tra i quali il romagnolo è uno di quelli che ha pagato il prezzo maggiore.

Mentre Jorge Martin, Enea Bastianini e Maverick Vinales sono stati in grado di proseguire, nonostante tanto tempo perso, il portacolori del team Ducati Mooney VR46 è finito al tappeto in curva 1, chiudendo subito il suo sabato. Una vera e propria beffa per il “Bezz” che, a questo punto, vede il suo distacco dalla vetta della classifica generale (ovvero da Francesco Bagnaia, vincitore odierno) salire fino a 59 punti.

Nel post-Sprint Race il pilota riminese ha raccontato le sue sensazioni, iniziando dagli acciacchi post-caduta: “Mi fa un po’ male la spalla destra, dove sono stato colpito dal manubrio di Vinales, e quella sinistra, con la quale ho sbattuto per terra. La botta non è ancora venuta fuori, vedremo domani come sarà la situazione. La mia gara? Non ho fatto nemmeno la prima curva…”. (Fonte: Sky Sport).

Marco Bezzecchi prosegue nella sua analisi: “Quello che mi dispiace è che non dovevo partire settimo. Potevo scattare più avanti nello schieramento ma, tra un giro cancellato per track limits e un secondo tentativo non eccezionale, non ho fatto meglio. L’incidente al via? Penso che non ci fosse bisogno di fare pazzie in curva 1. Io ho cercato di tenermi lontano dai guai, poi mi sono arrivate 3 moto addosso ed è finito tutto”.

Foto: LiveMedia/Giorgio Panacci