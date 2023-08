MotoGP, Marc Marquez: “Siamo al massimo da 10° posto, sempre i soliti problemi”

Non c’è sorriso al termine della Sprint Race del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di MotoGP, per lo spagnolo Marc Marquez. L’iberico ha concluso in decima posizione, partendo da una posizione molto arretrata nelle qualifiche, ma il suo posizionamento è più dovuto alla carambola di curva-1 che ha visto finire fuori diversi centauri, piuttosto che a dei miglioramenti della Honda.

L’ha detto piuttosto chiaramente l’asso iberico ai microfoni di DAZN. “Dopo l’incidente ero al nono posto e sono arrivato decimo, questo significa che il nostro passo non era buono. Ho perso grip quasi subito e la moto è diventata molto instabile. In altre parole, ho avuto i soliti problemi“, ha raccontato Marquez.

“Il mio approccio è quello di portare al limite la moto e comprendere fin dove si può spingere, ma alla fine possiamo arrivare al massimo al decimo posto. C’è ancora tanto da fare ed è necessario tempo per risolvere i nostri problemi. Tutto quello che posso fare è fornire dei feedback al team per provare a cambiare le cose, ma chiaramente la situazione è difficile“, ha ammeso Marc.

“Stiamo cercando nuove soluzioni tecniche, ma le criticità sono quelle che abbiamo da tempo. Non possiamo fare altro che continuare a lavorare“, ha concluso il pilota della Honda.

