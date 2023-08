MotoGP, ufficiale: Johann Zarco sbarca in LCR Honda per le prossime due stagioni

Come ampiamente anticipato, è arrivato il nero su bianco: Johann Zarco sarà un pilota del team LCR Honda per le prossime due stagioni. Il pilota francese, quindi, saluta il team Ducati Pramac e si accasa nella scuderia giapponese, andando a prendere il posto di Alex Rins che, invece, sarà in Yamaha, andando a sostituire Franco Morbidelli.

Nel corso del weekend del Red Bull Ring era arrivato l’annuncio della separazione tra il due volte campione del mondo della Moto2 e la scuderia guidata da Paolo Campinoti. Le voci sul possibile sbarco di Johann Zarco in LCR Honda si facevano sempre più insistenti, fino alla conferma ufficiale di oggi, andando a sistemare una nuova casella della line-up piloti in vista del Mondiale MotoGP 2024.

Il pilota classe 1990 ha declinato una offerta annuale proposta da Ducati, per poi dirigere il transalpino verso il Mondiale superbike a partire dal 2025, in concomitanza con il probabile addio di Alvaro Bautista. Come ha affermato lo stesso Johann Zarco, in questo 2023 cambiando i metodi di lavoro ha capito di poter dare ancora molto alla MotoGP, più del singolo anno offerto da Borgo Panigale.

Il comunicato del team LCR Honda, con le parole di Lucio Cecchinello: “Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Johann nel team LCR Honda Castrol, con tutti i rispettivi dettagli e le firme che ora sono a posto. Si tratta di un ritorno in squadra dopo un breve periodo trascorso insieme nel 2019, dove abbiamo già potuto vedere il suo potenziale e la sua etica del lavoro. Ci sono ancora molte gare e lavoro da fare in questa stagione, ma non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo progetto nel 2024”.

