F1, Toto Wolff: “Inizia la seconda parte di stagione. Vogliamo il secondo posto e lavorare verso il 2024”

Il Mondiale di Formula Uno 2023 è pronto a tornare in azione e lo farà nel corso del weekend in arrivo con il Gran Premio d’Olanda, tredicesimo appuntamento della stagione. Se, da un lato, Max Verstappen e la Red Bull devono solamente attendere il momento per togliere lo champagne dal ghiaccio per festeggiare i due titoli, alle loro spalle chi sarà la seconda forza?

Tra le candidate c’è, ovviamente, la Mercedes. Nella prima parte della stagione il team di Brackley ha deluso a livello di competitività, ma ha comunque conquistato punti importanti. Il team principal Toto Wolff racconta le sue sensazioni a pochi giorni dal ritorno in azione sul tracciato di Zandvoort.

“È bello tornare al lavoro. La pausa estiva è importante per tutti per prendersi un po’ di meritato tempo libero, ma noi siamo gente del motorsport e amiamo il brivido della competizione. Torniamo carichi e pronti per la seconda parte della stagione. C’è molto per cui lottare e non molleremo. Spingeremo al massimo nella battaglia per il secondo posto nel campionato costruttori. Inoltre, porteremo avanti lo sviluppo per il 2024. Queste sono le sfide per le quali siamo entusiasti, a partire da questo fine settimana”. (Fonte: Crash.net).

Il numero uno della Mercedes prosegue: “Zandvoort è un posto fantastico per riprendere la stagione. È una pista impegnativa con un’atmosfera vecchia scuola; curve sopraelevate e tratti ad alta velocità ondulati tra le dune. C’è sempre un’atmosfera incredibile tra i tifosi olandesi ed è sempre una fantastica celebrazione del nostro sport. Sono sicuro che quest’anno non sarà diverso e sono entusiasta di arrivarci”.

Foto: LiveMedia/Alessio De Marco