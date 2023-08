MotoGP, Paolo Ciabatti: “Morbidelli in Pramac? È una possibilità”. Bezzecchi verso la permanenza in Mooney VR46

Il mercato piloti in vista del Mondiale di MotoGP 2024 continua a bollire in pentola. Nel corso del weekend del Red Bull Ring è arrivata la notizia di Johann Zarco che saluta il team Ducati Pramac e si accasa in LCR Honda per le prossime due stagioni nel posto lasciato vacante da Alex Rins che si è accasato in Yamaha. Di pari passo arrivano altre novità per quanto riguarda Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli.

Iniziamo proprio dal romagnolo. Com’è ben noto, nelle scorse settimane, ha richiesto una moto ufficiale in vista della prossima stagione. Il portacolori del team Ducati Mooney VR46 sembrava poter prendere altri lidi, con la possibilità del posto che si andata a liberarsi in Pramac. Ma, come riportato da più parti, il “Bezz” potrebbe alla fine rimanere nel suo team attuale, spinto anche da un Valentino Rossi che ha garantito un trattamento di alto livello tecnico anche con la GP23. Il riminese ha confermato di aver preso una decisione riguardo al suo futuro, che dovrebbe essere annunciata in occasione del Gran Premio di Catalogna.

A questo punto, quindi, chi sbarcherà in Ducati Pramac? Nelle ultime ore le quotazioni di Franco Morbidelli sembrano essere cresciute in maniera netta e decisiva. Dopo essere stato scaricato dalla Yamaha, il vice-campione del mondo 2020 sembra pronto a diventare il nuovo compagno di scuderia di Jorge Martin.

La conferma arriva direttamente da Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati: “E’ una possibilità che a noi comunque piacerebbe. Pensiamo che Franco con una moto molto competitiva e con la motivazione di poter dimostrare quello che ci ha fatto vedere nel 2020, quando è stato secondo nel Mondiale vincendo delle gare, possa fare bene. Ad ogni modo è una scelta che dobbiamo ancora ponderare in questa settimana. E’ probabilmente la possibilità più reale, anche se preferiamo annunciare le cose quando avremo definito tutti i dettagli”. (Fonte: Sky Sport).

Foto: LaPresse