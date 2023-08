MotoGP su TV8, GP Gran Bretagna 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

L’odierna giornata di domenica 6 agosto è dedicata al Gran Premio di Gran Bretagna, nono atto del Motomondiale 2023. Attenzione agli orari, perché non saranno quelli consueti. O meglio, in virtù del differente fuso orario, Dorna ha deciso di “aggiustare” il programma in maniera tale da mantenere le 14.00 dell’Europa centrale (Italia e Spagna comprese) come momento del via della MotoGP.

A questo scopo, le gare di Moto2 e Moto3 sono state spostate. In particolare la categoria intermedia, andrà in scena dopo la MotoGP. La classe inferiore, invece, aprirà come d’abitudine le danze, ma lo farà nel momento abitualmente dedicato a quella cadetta. Insomma, a chi interessa solo la MotoGP non cambia nulla. Viceversa, gli appassionati delle categorie inferiori dovranno prendere nota delle modifiche.

Silverstone ha la particolarità di essere il tracciato più lungo del Mondiale (5.900 metri). Non è però quello dal tempo più alto nella percorrenza sul giro (tale primato spetta ad Austin, unica pista dove si resta sopra i 2 minuti). Nel 2022 le vittorie del Gran Premio di Gran Bretagna sono state appannaggio di Francesco Bagnaia (MotoGP), Augusto Fernandez (Moto2) e Dennis Foggia (Moto3). Cosa succederà oggi? Per scoprirlo basterà seguire l’evento in TV. Come?

GP GRAN BRETAGNA 2023 MOTOGP IN TV

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta, le gare di Silverstone. Questo GP è infatti il quarto per il quale, nell’arco del 2023, sarà offerta copertura gratuita live.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni gara del Gran Premio di Gran Bretagna. La medesima programmazione sarà seguita anche dal canale sportivo-generalista Sky Sport Summer (201).

STREAMING – L’evento britannico potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta delle gare sarà disponibile sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di Gran Bretagna, dalle prime prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

PALINSESTO DOMENICA 6 AGOSTO

Ore 12.15, Moto3, GRAN PREMIO – Diretta

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO – Diretta

Ore 15.30 Moto2, GRAN PREMIO – Diretta

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP

Ore 10.45, MotoGP, Warm Up

Ore 12.15, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

Ore 15.30, Moto2, GRAN PREMIO

REPLICHE SKY SPORT MOTOGP

Replica gara MotoGP: 18.00, 20.00, 22.00, 1.15

Replica gara Moto2: 4.15

Replica gara Moto3: 0.30, 3.30

Le repliche di ogni classe proseguiranno a ripetizione da lunedì 7 e nei giorni successivi.

Foto: Valerio Origo / LPS