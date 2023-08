A che ora Ganna oggi nell’inseguimento individuale? Programma, tv, streaming, avversari

Giornata importante oggi per l’Italia ai Mondiali di ciclismo su pista. Si assegna infatti il titolo dell’inseguimento individuale, purtroppo non più disciplina olimpica (a causa di scelte miopi da parte della Federazione Internazionale), ma dal fascino sempre intatto. È l’uomo da solo contro il cronometro, che deve cercare di percorrere 4 km nel più breve tempo possibile. Dopo l’argento di ieri nel quartetto, oggi l’Italia punta decisa all’oro e schiera i grossi calibri: Filippo Ganna e Jonathan Milan.

Per la verità la presenza di Ganna sarà confermata…solo quando lo vedremo effettivamente in pista. Il fuoriclasse piemontese, inizialmente, non avrebbe voluto disputare la gara di oggi, perché il suo grande obiettivo sarà la cronometro su strada di venerdì 11 agosto, dove dovrà cercare di battere i belgi Remco Evenepoel e Wout Van Aert. A quanto pare, tuttavia, i tecnici lo avrebbero convinto ad andare a caccia del suo sesto titolo iridato in questa specialità (è già detentore del record assoluto con 5 affermazioni). E chissà che non sia arrivata anche una telefonata dall’alto, magari dagli stessi vertici federali che, consapevoli che l’Italia farà probabilmente fatica nella prova su strada, potrebbero spostare l’attenzione degli addetti ai lavori su un possibile trionfo su pista…

L’inseguimento individuale inizierà alle 11.22 e sarà visibile solo streaming su Eurosport.it. Potrebbero però esserci delle finestre anche su Raisport durante la diretta del Mondiale su strada. Filippo Ganna scenderà in pista per ultimo e affronterà il britannico Daniel Bigham, ex-detentore del Record dell’Ora. Nella batteria precedente invece Jonathan Milan sarà opposto al neozelandese Thomas Sexton.

A CHE ORA VEDERE FILIPPO GANNA IN TV OGGI

Domenica 6 agosto

Ore 11.22: qualificazioni inseguimento individuale

Ore 20.01: finali inseguimento individuale

Diretta tv: nessuna per le qualificazioni, ma possibili finestre su RaiSport durante i Mondiali su strada di ciclismo; finali su Rai2 ed Eurosport1

Diretta streaming: Eurosport.it per le qualificazioni; RaiPlay ed Eurosport.it per le finali

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse