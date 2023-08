MotoGP su TV8, GP Gran Bretagna 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite

Finalmente, dopo un mese di luglio di assoluta inoperosità, riparte il Motomondiale. La ripresa delle operazioni avverrà a Silverstone, dove sta per disputarsi il Gran Premio di Gran Bretagna, nono dei venti atti che compongono l’asimmetrico calendario 2023. Difatti dal punto di vista temporale siamo entrati nella seconda metà del campionato iridato, ma sotto l’aspetto aritmetico siamo solamente al 40% della stagione!

In MotoGP la lotta per il titolo riguarda tre piloti, tutti legati alla Ducati. La classifica generale è comandata da Francesco Bagnaia con un vantaggio di 35 lunghezze su Jorge Martin e di 36 su Marco Bezzecchi. Decisamente più staccati tutti gli altri. D’altronde Brad Binder, quarto nella graduatoria assoluta, scrive -80 da Pecco e, di conseguenza, -44 dal terzo.

In Moto2 la sfida iridata riguarda principalmente Tony Arbolino e Pedro Acosta, separati da 8 punti in favore dell’italiano. Va però ancora tenuto ancora in considerazione anche Jake Dixon. D’altronde il britannico è a -44 dal milanese, ma viene da tre podi consecutivi e ha disputato una gara in meno. Infine, in Moto3, si vedrà se lo spagnolo Daniel Holgado si riprenderà dal passaggio a vuoto di Assen, ristabilendo la propria egemonia. Per scoprire questa, e tante altre dinamiche, basterà seguire il Gran Premio di Gran Bretagna in TV. Come?

MOTOGP – PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2023

VENERDÌ 4 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 09.25-09.45, MotoE, Prove libere 1

Ore 10.00-10.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 10.50-11.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 11.45-12.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 13.25-13.45, MotoE, Prove libere 2

Ore 14.15-14.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 15.05-15.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 16.00-17.00, MotoGP, Prove libere 2

Ore 18.00-18.10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 18.20-18.30, MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 5 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 09.40-10.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 10.25-10.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 11.10-11.40, MotoGP, Prove libere 3

Ore 11.50-12.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 12.15-12.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 13.10, MotoE, GARA-I

Ore 13.50-14.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 14.15-14.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 14.45-15.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 16.00, MotoGP, SPRINT RACE

Ore 17.10, MotoE, GARA-II

DOMENICA 6 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 10.45, MotoGP, Warm Up

Ore 12.15, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

Ore 15.30, Moto2, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2023 IN TV

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta le qualifiche e la Sprint Race del sabato, nonché il GP della domenica. L’appuntamento britannico è infatti il quarto del 2023 per il quale sarà offerta copertura live in chiaro. Non ci sarà però modo di seguire gratis le prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni turno del Gran Premio di Gran Bretagna. Oltre a qualifiche, sprint race e gara, saranno pertanto comprese anche le prove libere e il warm-up. La medesima programmazione sarà seguita dal canale sportivo-generico Sky Sport Summer (201).

STREAMING – La corsa di Silverstone potrà essere interamente seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederla sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta di qualifiche, sprint race e gara saranno disponibili sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di Gran Bretagna, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara domenicale di ogni classe.

PROGRAMMA TV8

SABATO 5 AGOSTO

Ore 11.45, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 13.00, Gara I Moto E – Diretta

Ore 13.45, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 14.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 16.00, SPRINT RACE MotoGP – Diretta

Ore 17.15, Gara II Moto E – Diretta

DOMENICA 6 AGOSTO

Ore 12.30, Moto3, GRAN PREMIO – Diretta

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO – Diretta

Ore 15.30 Moto2, GRAN PREMIO – Diretta

Foto: Valerio Origo