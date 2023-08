A che ora Ganna e Milan domani ai Mondiali su pista? Programma 2° turno, tv, chi affronteranno

L’Italia non ha strabiliato nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali 2023 di ciclismo su pista, incominciati oggi al Velodromo di Glasgow (Gran Bretagna). I Campioni Olimpici non hanno offerto la prestazione dei giorni migliori, palesando qualche difficoltà di troppo nel tenere l’andatura degna del loro talento. Soltanto una magistrale prestazione conclusiva da parte di Filippo Ganna ha permesso al quartetto tricolore di riuscire a rientrare tra le migliori quattro compagni e a staccare il biglietto per il secondo turno.

L’appuntamento è per venerdì 4 agosto alle ore 19.42, quando andranno in scena le due “semifinali”. L’Italia affronterà la Nuova Zelanda, capace di chiudere le qualificazioni al secondo posto. Per gli azzurri sarà un revival dell’agguerrita semifinale delle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando i nostri portacolori ebbero la meglio di misura sugli ostici oceanici. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per imporsi e qualificarsi alla finale che metterà in palio la medaglia d’oro, ma bisognerà alzare l’asticella rispetto a oggi.

Ci potrebbero anche essere delle novità rispetto alla formazione schierata oggi dal CT Marco Villa: Filippo Ganna è chiaramente confermato, ma magari potrebbero cambiare alcuni elementi tra Jonathan Milan (apparso non brillantissimo), Simone Consonni e Francesco Lamon. L’altra semifinale sarà tra la Danimarca, autrice di un tempo vertiginoso, e l’Australia. La Gran Bretagna è stata eliminata in seguito alla caduta di uno dei suoi elementi nell’ultimo giro, quando erano già rimasti soltanto tre uomini in pista.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della prossima gara di Ganna e Milan ai Mondiali di ciclismo su pista, il secondo turno dell’inseguimento a squadre. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Glasgow sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO 2° TURNO INSEGUIMENTO A SQUADRE MONDIALI PISTA

Venerdì 4 agosto

19.42 Inseguimento a squadre maschile, 2° turno: Italia-Nuova Zelanda e Danimarca-Australia

PROGRAMMA PROSSIMA GARA GANNA E MILAN MONDIALI PISTA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse