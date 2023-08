Calendario Mondiali calcio femminile 2023: orari, programma, tv, streaming, tabellone dagli ottavi alla finale

Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2023 di calcio femminile, in corso di svolgimento tra Australia e Nuova Zelanda. Non sono mancate le eliminazioni eccellenti come quelle di Canada, Brasile, Germania e Italia (la nostra Nazionale ha perso contro Svezia e Sudafrica dopo il successo iniziale contro l’Argentina).

Si inizierà con gli ottavi di finale dal 5 all’8 agosto, spicca il super confronto tra Svezia e USA, una vera e propria finale anticipata che mette in palio il match contro la vincente di Giappone-Norvegia. Grande equilibrio tra Svizzera e Spagna per il possibile incrocio con l’Olanda, grande favorita contro il Sudafrica.

Dall’altra parte del tabellone, invece, Francia e Inghilterra sembrano essere le più quotate: le transalpine ripartiranno contro il Marocco e poi eventualmente la vincente di Australia-Danimarca, le inglesi dovranno fare i conti prima con la Nigeria e poi con la vincente di Colombia-Giamaica. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, il tabellone dei Mondiali 2023 di calcio femminile dagli ottavi alla finale. I diritti televisivi sono detenuti dalla Rai.

TABELLONE MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

Svizzera-Spagna

Olanda-Sudafrica

Giappone-Norvegia

Svezia-USA

Australia-Danimarca

Francia-Marocco

Inghilterra-Nigeria

Colombia-Giamaica

CALENDARIO MONDIALI CALCIO FEMMINILE

OTTAVI DI FINALE

Sabato 5 agosto

07.00 Ottavo di finale 1: Svizzera-Spagna

10.00 Ottavo di finale 2: Giappone-Norvegia

Domenica 6 agosto

04.00 Ottavo di finale 3: Olanda-Sudafrica

11.00 Ottavo di finale 4: Svezia-USA

Lunedì 7 agosto

09.30 Ottavo di finale 5: Inghilterra-Nigeria

12.30 Ottavo di finale 6: Australia-Danimarca

Martedì 8 agosto:

08.00 Ottavo di finale 7: – Giamaica

13.00 Ottavo di finale 8: Francia-

QUARTI DI FINALE:

Venerdì 11 agosto

03.00 Quarto di finale 1: Vincente Ottavo di finale 1 vs Vincente Ottavo di finale 3

09.30 Quarto di finale 2: Vincente Ottavo di finale 2 vs Vincente Ottavo di finale 4

Sabato 12 agosto

07.00 Quarto di finale 3: Vincente Ottavo di finale 6 vs Vincente Ottavo di finale 8

12.30 Quarto di finale 4: Vincente Ottavo di finale 5 vs Vincente Ottavo di finale 7

SEMIFINALI:

Martedì 15 agosto

10.00 Semifinale 1: Vincente quarto di finale 1 vs Vincente quarto di finale 2

Mercoledì 16 agosto

12.00 Semifinale 2: Vincente quarto di finale 3 vs Vincente quarto di finale 4

FINALI:

Sabato 19 agosto

10.00 Finale per il terzo posto

Domenica 20 agosto

12.00 Finale Mondiali 2023 calcio femminile

PROGRAMMA MONDIALI CALCIO FEMMINILE: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai per alcune partite (palinsesto da definire).

Diretta streaming: Fifa+ per tutte le partite; Rai Play per alcune partite (palinsesto da definire).

Foto: Lapresse