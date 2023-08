MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race 19 agosto: programma GP Austria 2023, tv streaming, guida Sky e TV8

Dopo un weekend di sosta, il Motomondiale 2023 torna a presentare un appuntamento. Dalla Gran Bretagna si passa alla suggestiva location delle Alpi della Stiria per il Gran Premio d’Austria, undicesima tappa di una stagione che entra sempre più nel vivo. Le tre classi saranno in scena al Red Bull Ring, per uno snodo fondamentale per la graduatoria.

Nella classe regina arriviamo a questo appuntamento con Francesco Bagnaia al comando della classifica con 214 punti, con Jorge Martin primo inseguitore a 173 e Marco Bezzecchi terzo a 167. Ducati che potrebbe esprimersi bene su un circuito che in passato ha regalato grandi gioie, specie ai tempi di Andrea Dovizioso. Sarebbe fondamentale per Pecco vincere per mettere sempre più in ghiaccio il Mondiale.

Il sabato del Gran Premio d’Austria sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Summer (201). Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) saranno disponibili la diretta delle qualifiche e Sprint Race. In streaming si potrà seguire su NOW e Sky Go e su tv8.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione del GP d’Austria.

CALENDARIO GP AUSTRIA 2023 MOTOMONDIALE

Sabato 19 agosto

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT RACE

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) , Sky Sport Summer (201) e TV8

Diretta streaming: NOW, Sky Go e tv8.it

Diretta Live: OA Sport

