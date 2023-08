MotoGP oggi, GP Austria 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 18 agosto, primo giorno di prove libere del GP d’Austria, decimo round del Motomondiale 2023. Sulla pista di Spielberg, i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del weekend. Un circuito molto particolare, in cui i centauri dovranno affrontare tante accelerazioni e frenate nel più classico delle piste Stop&Go.

Un day-1 nel quale, in MotoGP, capire se la Ducati dominerà o meno. La Rossa, su questo layout, ha vinto sei delle sette gare disputate da quando il Circus è tornato in Stiria, ovvero dal 2016. Francesco Bagnaia, vincitore della gara dell’anno scorso, può avvicinarsi al fine settimana con fiducia.

Vedremo se soprattutto KTM e Aprilia sapranno contrastare l’incedere della Rossa, come fatto dalla squadra di Noale a Silverstone, dove si è imposto lo spagnolo Aleix Espargaró. Dal canto suo, la scuderia austriaca vorrà fare bene nell’appuntamento di casa e Brad Binder, unico a porre termine alla serie di vittorie della Ducati su questo tracciato (2021) andrà tenuto in considerazione.

Il venerdì del GP d’Austria sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Summer (201), in streaming su SkyGo e su NOW. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) e lo streaming su TV8.it trasmetteranno gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, la Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi. Non vi sarà modo di guardare in chiaro le prove libere di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport. Non è prevista altresì la copertura televisiva e streaming (Sky Sport) della MotoE quest’oggi.

CALENDARIO GP AUSTRIA 2023 MOTOGP OGGI

Venerdì 18 agosto

Ore 08.25-08.45, MotoE, Prove libere 1

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 17.00-17.10, MotoE, Qualifica 1

Ore 17.20-17.30, MotoE, Qualifica 2

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Summer (201) trasmetteranno la diretta tv il venerdì di Spielberg. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, la Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre categorie. Non vi sarà modo di guardare in chiaro prove libere di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport. Non è prevista la copertura della MotoE quest’oggi su Sky Sport.

Diretta streaming: L’appuntamento austriaco potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Non è prevista la copertura della MotoE quest’oggi sui canali Sky Sport. Infine ci sarà anche la diretta in chiaro delle qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi sul sito internet TV8.it. Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 18 agosto

Non è prevista la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne

