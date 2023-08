Calendario Mondiali tiro a volo 2023 oggi: orari 18 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Il primo momento veramente importante è arrivato Oggi, venerdì 18 agosto, si assegneranno le prime medaglie ai Campionati Mondiali 2023 di tiro a volo, rassegna in programma in Azerbaijan, nello specifico nella Capitale Baku. Nel secondo giorno di competizioni infatti andrà in scena la Finale dello skeet femminile, segmento in cui l’Italia ha l’occasione di fare bene.

Tutto ovviamente è ancora in bilico. Dopo la prima tranche di qualificazioni infatti Diana Bacosi si è posizionata all’ottavo posto con 73/75. Sarà interessante inoltre osservare le gesta di Martina Bartolomei, dodicesima con 72 e Simona Scochetti, ventunesima con 71.

In campo maschile proseguiranno invece le qualifiche con Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro ed Erik Pittini, tutti a quota 49 dopo i primi cinquanta piattelli

La lunga giornata comincerà per entrambe le categorie alle ore 6:00 italiane. La finale dello skeet femminile è prevista alle ore 15:15.

Ricordiamo che la ISSF trasmetterà in diretta soltanto le Finali delle cinque specialità olimpiche. Pertanto nella giornata odierna sarà possibile seguire l’ultimo atto dello skeet femminile.

MONDIALI TIRO A VOLO: GLI ITALIANI IMPEGNATI OGGI

Uomini

Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro, Erik Pittini

Donne

Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Simona Scocchetti

MONDIALI TIRO A VOLO: IL PROGRAMMA DELLE GARE DI OGGI (VENERDI’ 18 AGOSTO)

Venerdì 18 agosto

06.00 Qualificazioni skeet uomini (50 piattelli)

06.00 Qualificazioni skeet donne (50 piattelli)

15.15 Finale skeet donne

MONDIALI TIRO A VOLO 2023: DOVE VEDERE LE GARE IN DIRETTA OGGI

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canali social ISSF (Youtube, Facebook, Live Streaming); Olympic Channel)

Diretta testuale: OA Sport

Foto: FITAV