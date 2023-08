MotoGP, Alex Marquez: “Sapevamo che poteva essere il giorno buono per vincere. Grazie al Team Gresini!”

Alex Marquez ha vinto la Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, disputata in condizioni davvero singolari. Si è difatti corso con gomme rain su asfalto umido, andato via via ad asciugarsi con il passare dei giri, salvo uno scroscio finale che ha gettato ulteriore scompiglio. Il grip era quindi precario e si è imposto chi ha saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Una grandissima soddisfazione per lo spagnolo, al primo successo in una gara dimezzata del sabato, nonché per il Team Gresini, di cui il ventisettenne catalano è la punta di diamante. Ecco quanto dichiarato “a caldo” Alex Marquez ai microfoni di Dorna subito dopo aver centrato un’affermazione da applausi.

“Sono molto contento, è davvero molto bello cominciare la seconda parte della stagione con una prima fila in qualifica e soprattutto con una vittoria nella Sprint. Grazie mille al Team Gresini, perché ha lavorato tantissimo per me sin da ieri, aiutandomi tantissimo”.

“Sapevamo che oggi poteva essere la giornata giusta per vincere la Sprint. Ho avuto qualche problema alla prima curva, perché era molto scivolosa. Dopodiché mi sono semplicemente messo a spingere e mi sono sentito molto bene. Alla fine ho vinto!”

