MotoGP in tv, orari GP Austria 2023: programma gara, streaming, palinsesto TV8 e Sky, diretta e differite

Dopo aver conquistato la pole position ed il successo nella Sprint, Francesco Bagnaia vuole chiudere in bellezza il weekend al Red Bull Ring di Spielberg partendo con i favori del pronostico al via del Gran Premio d’Austria 2023, valido come decimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco scatterà davanti a tutti in griglia e avrà la possibilità di allungare ulteriormente in testa al campionato.

Il campione del mondo 2022 ha infatti un margine di 46 punti su Jorge Martin e 59 su Marco Bezzecchi, costretti a rimontare oggi rispettivamente dalla dodicesima e dalla settima posizione sullo schieramento. I principali avversari del torinese per la vittoria di tappa rispondono probabilmente al nome di Brad Binder (2° nella gara sprint con la KTM padrona di casa) e Maverick Viñales.

Il Gran Premio d’Austria del Motomondiale verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP (la gara della MotoGP sarà visibile anche su Sky Sport Summer), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. Su TV8 sarà inoltre possibile vedere tutte le corse odierne in differita e in chiaro dalle ore 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP AUSTRIA MOTOGP 2023

Domenica 20 agosto

Ore 9.45 Warm-up MotoGP a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Credit: MotoGP.com Press