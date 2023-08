MotoGP in tv, GP Gran Bretagna 2023: programma Sky e TV8, orari, streaming

Nel weekend del 4-6 agosto andrà in scena il GP di Gran Bretagna 2023, tappa del Motomondiale che si disputa sul circuito di Silverstone. La MotoGP torna alla ribalta dopo la lunga pausa estiva e si ripartirà con un intenso fine settimana su un tracciato iconico per il motorsport. Francesco Bagnaia si presenta da leader del campionato e vuole tornare a dettare legge, ma il Campione del Mondo dovrà stare molto attento a una concorrenza decisamente arrembante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del GP della Gran Bretagna, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Silverstone. L’evento sarà trasmesso interamente in diretta tv sui canali di Sky, qualifiche e gare saranno proposte anche su TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it; diretta live testuale per l’intero fine settimane su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA MOTOGP: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Venerdì 4 agosto

09.30-09.45 MotoE, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208); diretta streaming su Sky Go, NOW

10.00-10.35 Moto3, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208); diretta streaming su Sky Go, NOW

10.50-11.30 Moto2, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208); diretta streaming su Sky Go, NOW

11.45-12.30 MotoGP, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208); diretta streaming su Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport

13.25-13.40 MotoE, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208); diretta streaming su Sky Go, NOW

14.15-14.50 Moto3, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208); diretta streaming su Sky Go, NOW

15.05-15.45 Moto2, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208); diretta streaming su Sky Go, NOW

16.00-17.00 MotoGP, prove – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208); diretta streaming su Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport

18.00-18.10 MotoE, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208); diretta streaming su Sky Go, NOW

18.20-18.30 MotoE, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208); diretta streaming su Sky Go, NOW

Sabato 5 agosto

09.40-10.10 Moto3, prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208); diretta streaming su Sky Go, NOW

10.25-10.55 Moto2, prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208); diretta streaming su Sky Go, NOW

11.10-11.40 MotoGP, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208); diretta streaming su Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

11.50-12.05 MotoGP, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208); diretta streaming su Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

12.15-12.20 MotoGP, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208); diretta streaming su Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

13.15-13.30 MotoE, gara-1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208); diretta streaming su Sky Go, NOW

13.50-14.05 Moto3, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208), TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it; diretta live testuale su OA Sport.

14.15-14.30 Moto3, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208), TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it; diretta live testuale su OA Sport.

14.45-15.00 Moto2, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208), TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it; diretta live testuale su OA Sport.

15.10-15.25 Moto2, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208), TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it; diretta live testuale su OA Sport.

16.00-16.25 MotoGP, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208), TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it; diretta live testuale su OA Sport.

17.10-17.30 MotoE, gara-2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208); diretta streaming su Sky Go, NOW

Domenica 6 agosto

10.45-10.55 MotoGP, warm-up – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208), TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it; diretta live testuale su OA Sport

12.15 Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208), TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it; diretta live testuale su OA Sport

14.00 MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208), TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it; diretta live testuale su OA Sport

15.30 Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208), TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it; diretta live testuale su OA Sport

Foto: MotoGPpress.com