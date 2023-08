MotoGP in tv, GP Catalogna 2023: programma Sky e TV8, orari, streaming

La seconda metà del Motomondiale si apre questo weekend al Montmelò con il Gran Premio di Catalogna 2023, valido come undicesimo round della stagione. In MotoGP i riflettori sono tutti puntati su Francesco Bagnaia, reduce dal sensazionale Grand Chelem di Spielberg e leader del campionato con un margine sempre più considerevole di 62 punti su Jorge Martin e 68 su Marco Bezzecchi.

Alle spalle del trio Ducati, il primo degli altri è Brad Binder con la KTM in quarta posizione assoluta nella generale a -91 dalla vetta. Ormai completamente fuori dai giochi il resto della concorrenza, a partire dal quinto posto di Johann Zarco con la Ducati Pramac a 126 punti dal campione iridato in carica. A Barcellona potrebbero entrare nella contesa per il podio anche le Aprilia e la Ducati del padrone di casa Alex Marquez.

Tutte le sessioni del weekend catalano verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (su Sky Sport Summer solo alcuni turni) ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre le qualifiche e le gare delle tre classi (oltre alla Sprint della MotoGP) saranno visibili anche in diretta in chiaro su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP CATALOGNA MOTOGP 2023

Venerdì 1 settembre

Ore 9.00 Moto3, Prove libere 1

Ore 9.50, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45, MotoGP, Prove libere 1

Ore 13.15, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.05, Moto2, Prove libere 2

Ore 15.00, MotoGP, Prove

Sabato 2 settembre

Ore 8.40, Moto3, Prove libere 3

Ore 9.25, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10, MotoGP, Prove libere 2

Ore 10.50, MotoGP, Qualifiche

Ore 12.50, Moto3, Qualifiche

Ore 13.45, Moto2, Qualifiche

Ore 15.00, MotoGP, Sprint

Domenica 3 settembre

Ore 9.45, MotoGP, Warm-Up

Ore 11.00, Moto3, Gara

Ore 12.15, Moto2, Gara

Ore 14.00, MotoGP, Gara

PROGRAMMA GP CATALOGNA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP, Sky Sport Summer (in diretta tutte le sessioni tranne le FP1 di Moto2 e MotoGP, le FP2 e le qualifiche di Moto3 e Moto2, la gara di Moto3), TV8 (in diretta tutte le qualifiche e le gare oltre alla Sprint della MotoGP).

Diretta streaming: Sky Go, Now TV e tv8.it (qualifiche, Sprint e gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

Credit: MotoGP.com Press