MotoGP in tv, GP Austria 2023: orario d’inizio e come vedere in tv FP, qualifiche e Sprint Race

Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del Motomondiale 2023. Sullo splendido scenario del tracciato del Red Bull Ring, si inizierà a fare sul serio con le qualifiche delle tre classi e, piatto forte di giornata, la Sprint Race della MotoGP alle ore 15.00.

La giornata tra i monti della Stiria prenderà il via alle ore 08.40 con le prove libere 3 della Moto3, seguite alle ore 09.25 da quelle della Moto2, quindi alle ore 10.10 sarà in scena la MotoGP che, dalle ore 10.50 darà il via alle qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara su distanza ridotto del pomeriggio.

Il sabato del Red Bull Ring dovrebbe essere dominato dal sole e dal caldo, per cui la pioggia che rappresenta un rischio costante per questa pista, potrebbe risparmiare il lavoro dei piloti. Domani, ovviamente, saranno in scena le tre gare, con la MotoGP che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 14.00.

Il sabato del Gran Premio d’Austria sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Summer (201). Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) saranno disponibili le dirette delle tre qualifiche e della Sprint Race, ma non delle prove libere. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre le dirette di qualifiche e Sprint Race saranno disponibili sul sito internet TV8.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione del GP d’Austria.

CALENDARIO GP AUSTRIA 2023 MOTOMONDIALE

Sabato 19 agosto

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.15, MotoE, GARA-1

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT RACE

Ore 16.10, MotoE, GARA-2

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Summer (201, solo la Sprint Race). Su TV8 qualifiche e Sprint Race.

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it

Diretta Live: OA Sport.

Foto: LaPresse