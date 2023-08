Moto3, Jaume Masià è il più veloce nelle P3 in Austria. Fenati, Rossi e Nepa in Q2

Jaume Masià è il più veloce nella terza sessione di prove libere e nella classifica combinata del Gran Premio d’Austria di Moto3. Lo spagnolo ha preceduto per un soffio David Alonso in un duello che è andato avanti in tutta la parte finale della sessione. Sono tre gli italiani qualificati direttamente per il Q2.

Nei primi minuti i piloti sono più prudenti: le condizioni della pista sono un’incognita dopo lo scroscio d’acqua caduto ieri sera. Tracciato che sembra comunque veloce e quindi coloro che sono al limite per la qualificazione cominciano ad abbassare i loro tempi, tra cui Ryusei Yamanaka, Riccardo Rossi e José Antonio Rueda.

Nell’ultimo quarto d’ora si comincia a fare sul serio: il primo ad abbassare sensibilmente i tempi è Jaume Masià che fa una run super con tempi abbondantemente sotto gli 1’42” che lo portano in seconda posizione dietro solo momentaneamente a David Alonso. Grande miglioramento anche da parte di Daniel Holgado, che si porta a mezzo secondo dal leader a dieci minuti dal termine.

Matteo Bertelle, dopo l’ottimo 1:41.922 fatto registrare ieri, non riesce a migliorarsi per diversi giri, non trovando la scia di nessuno che lo possa trainare al meglio. Chi abbassa il suo crono è Deniz Oncu, che si mette tranquillo con un ottimo 1:41.379. Dopo le difficoltà dell’inizio della sessione, Romano Fenati sale addirittura in quinta posizione con 1:41.657. Tempi che sono esigenti: per entrare in Q2 ci vuole un tempo inferiore a 1’42”.

Masià riesce a stare davanti ad Alonso, ma la grande sorpresa riguarda l’esclusione dalla top 14 di Ivan Ortolà che arriva 19esimo. Per pochissimo rimane fuori anche Bertelle che è 15esimo per soli 53 millesimi. Dentro al Q2 Romano Fenati settimo, Riccardo Rossi nono e Stefano Nepa dodicesimo.

CLASSIFICA COMBINATA MOTO3 GP AUSTRIA 2023

1 J.Masia 1:41.197

2 D.Alonso +0.018

3 A.Sasaki +0.137

4 D.Öncü +0.182

5 D.Holgado +0.195

6 T.Suzuki +0.344

7 R.Fenati +0.460

8 D.Muñoz +0.512

9 R.Rossi +0.519

10 J.Rueda +0.532

11 S.Ogden +0.577

12 S.Nepa +0.603

13 J.Kelso +0.672

14 C.Veijer +0.718

Foto: Valerio Origo