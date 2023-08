MotoGP, il Montmelò aspetta un nuovo Re. Back-to-back tabù da 10 anni. E chi ha già vinto in Catalogna é in crisi…

Alcune settimane orsono ha destato scalpore il fatto che a Silverstone, in MotoGP, nessuno vinca due edizioni di fila dal 2012-2013, biennio in cui Jorge Lorenzo firmò l’ultimo back-to-back. Da quel momento, in terra britannica, si sono succeduti 8 vincitori diversi in altrettante edizioni della corsa. Ebbene, ci avviciniamo a un appuntamento che sotto questo aspetto non ha nulla da invidiare a quello inglese, ovvero il Gran Premio di Catalogna.

Come a Silverstone, per trovare un centauro capace di imporsi per due anni di fila è necessario risalire proprio al 2012 e al 2013; esattamente come nell’ambito britannico, fu El Martillo a fregiarsi di due affermazioni consecutive. Da quel momento in poi, il bis è precluso a chicchessia. È vero, c’è chi ha saputo ripetersi in questo arco temporale, ma sempre a distanza di anni.

Lorenzo ha vinto nel 2015 e nel 2018, Marc Marquez nel 2014 e nel 2019, Fabio Quartararo nel 2020 e 2022. Per il resto, hanno trionfato Valentino Rossi (2016), Andrea Dovizioso (2017) e Miguel Oliveira (2021). Considerata la scarsa competitività della Yamaha del 2023, tutto lascia presupporre che la conclamata tendenza prosegua ulteriormente. El Diablo, nella stagione corrente, si è classificato solo una volta fra i primi sei, giungendo terzo ad Austin.

Anzi, diciamo pure che si annuncia il settimo vincitore differente nell’arco di un decennio. Assistere a un successo di Quartararo, Marquez od Oliveira avrebbe del clamoroso, seppur per ragioni diverse. Dunque porta spalancata ai vari Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Brad Binder, Aleix Espargarò e chi più ne ha più ne metta. Il Montmelò è pronto ad accogliere a braccia aperte un nuovo trionfatore. Chi saprà emergere domenica?

