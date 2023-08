MotoGP, GP Gran Bretagna 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming 3 agosto

Ormai esaurita la parentesi della lunga pausa estiva, è tempo di tornare in pista a partire da domani per le prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valevole come nono appuntamento stagionale del Motomondiale. Tutto pronto a Silverstone per il primo atto di un lungo tour de force che si concluderà a fine novembre a Valencia con l’ultimo round del campionato.

Fari puntati in MotoGP sulla corsa al titolo che vede protagonisti tre piloti Ducati, di cui uno spagnolo e due italiani. Francesco Bagnaia è il vero osservato speciale, da campione iridato in carica e leader della generale con un vantaggio di 35 punti sull’iberico Jorge Martin e di 36 su Marco Bezzecchi. Distacchi pesantissimi e ormai quasi incolmabili per gli altri inseguitori, a partire dal quarto classificato Brad Binder che paga un gap di 80 punti dalla vetta.

Le prove libere del venerdì in quel di Silverstone verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambi i turni della classe regina con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2023

Venerdì 4 agosto

Ore 10.00 Prove libere 1 Moto3 a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Prove libere 1 Moto2 a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Ore 11.45 Prove libere 1 MotoGP a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Ore 14.15 Prove libere 2 Moto3 a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Ore 15.05 Prove libere 2 Moto2 a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Ore 16.00 Prove libere 2 MotoGP a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA PROVE LIBERE MOTOGP: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport

Credit: MotoGP.com Press