MotoGP, GP Austria 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming 18 agosto

Due settimane dopo Silverstone, questo weekend i riflettori saranno puntati sul Red Bull Ring di Spielberg per il Gran Premio d’Austria 2023, valevole come decimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Continua la corsa al titolo in MotoGP, con il campione in carica Francesco Bagnaia che può provare il primo vero allungo in campionato.

Pecco, dopo il podio in Inghilterra, è infatti leader della generale con un vantaggio di 41 punti sullo spagnolo Jorge Martin e 47 su Marco Bezzecchi. Questo terzetto ducatista dovrebbe giocarsi il Mondiale nella seconda parte della stagione, mentre è complicato ipotizzare la rimonta dei vari Brad Binder, Johann Zarco e Aleix Espargarò, tutti ad oltre 80 punti dalla vetta.

Le prove libere del venerdì al Red Bull Ring di Spielberg verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambi i turni della classe regina con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP AUSTRIA MOTOGP 2023

Venerdì 18 agosto

Ore 9.00 Prove libere 1 Moto3 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Ore 9.50 Prove libere 1 Moto2 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Ore 10.45 Prove libere 1 MotoGP a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Ore 13.15 Prove libere 2 Moto3 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Ore 14.05 Prove libere 2 Moto2 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Prove libere 2 MotoGP a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Diretta tv: Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport

