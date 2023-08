MotoGP, GP Austria 2023: Bezzecchi e Bagnaia favoriti per la pole e nella sprint, ma gli avversari non mancano

Il weekend del Red Bull Ring a Spielberg entra definitivamente nel vivo quest’oggi con le qualifiche e la Sprint del Gran Premio d’Austria 2023, valevole come decimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. I riscontri del venerdì hanno fornito delle indicazioni importanti sull’asciutto, con Ducati che resta il punto di riferimento in griglia sul layout stiriano.

Marco Bezzecchi è stato il più veloce ieri sul giro secco ed è il favorito principale per la pole position insieme al campione del mondo in carica Francesco Bagnaia e a Jorge Martin, ma attenzione soprattutto sulla lunga distanza nella Sprint Race alle Aprilia di Maverick Viñales e Aleix Espargarò, oltre alla KTM di Brad Binder.

Da non sottovalutare anche le altre Ducati di Johann Zarco e Alex Marquez, già ammessi al Q2, mentre dovranno raddrizzare un fine settimana cominciato negativamente i vari Luca Marini, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, tutti costretti ad affrontare il Q1. Si profila un sabato tutto in salita per Marc Marquez e Jack Miller, 13° e 14° nelle prove del venerdì pomeriggio senza riuscire ad incidere nel time-attack.

Il focus principale del round austriaco riguarda comunque la corsa al titolo nella classe regina, con Pecco Bagnaia che può piazzare un allungo importante nei confronti dei suoi unici veri avversari rimasti in gioco. Il piemontese, dopo il secondo posto di Silverstone, ha un margine di 41 punti su Martin e 47 su Bezzecchi quando abbiamo raggiunto di fatto la metà del campionato.

