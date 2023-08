MotoGP, Enea Bastianini il più rapido nel warm-up in Austria, Bagnaia e Bezzecchi non spingono

Enea Bastianini è il più veloce nel warm-up in vista della gara di MotoGP del Gran Premio d’Austria in quel di Spielberg. Il ducatista ha preceduto Fabio Quartararo e Alex Marquez. Si sono nascosti invece Marco Bezzecchi, nono e Francesco Bagnaia, decimo.

Tempo come al solito limitato all’osso: solo dieci minuti per far segnare i crono e warm-up che serve in ottica gara per trovare confidenza con l’assetto della moto. A fare notizia soprattutto è il long lap penalty inflitto a Jorge Martin che cade in apertura di sessione in curva-1 dove ha causato la caduta ieri.

Bagnaia prova la stessa combinazione di gomme scelta ieri per la Sprint Race: hard e media. Pecco fa un 1:30.035 senza spingere troppo sull’acceleratore: Ducati che ha già dimostrato di avere un buon passo e le buone sensazioni sono già arrivate dalla giornata di ieri. Chi spinge maggiormente è il suo compagno di scuderia Enea Bastianini che fa segnare un buon 1:29.517.

Il più costante in assoluto è stato Fabio Quartararo, sfortunato ieri ad essere coinvolto nella caduta alla prima curva e poi in un long lap penalty per il contatto con Lorenzo Savadori. Il francese ha dichiarato di avere un buon passo e questa mattina ha fatto segnare diversi tempi sotto l’1’30”, concludendo ben sette giri. Bene anche le Aprilia, con Maverick Vinales quarto e Aleix Espargarò quinto.

Foto: Valerio Origo