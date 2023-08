MotoGP, Davide Tardozzi incorona Bagnaia: “Corre da campione del mondo, gli errori l’hanno fatto crescere”

Il weekend del Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, ha assomigliato parecchio ad una sinfonia di Francesco Bagnaia. Il portacolori del team Ducati Factory, infatti, ha dominato la scena in lungo ed in largo al Red Bull Ring. Pole position, vittoria nella Sprint Race comandando dal primo all’ultimo metro e replica anche nella gara lunga di ieri.

Successi schiaccianti, con ampio margine, che hanno dato la dimostrazione che “Pecco” voglia ribadire a tutti che è lui il campione del mondo, e non lo è diventato per caso. Senza le cadute nelle gare di Argentina, Texas e Francia, staremmo parlando di un titolo-bis già in tasca, mentre il margine rimane ampio ma non ancora definitivo nonostante 5 vittorie in gara e 4 nelle Sprint Race.

In casa Ducati la soddisfazione è evidente, ed è sottolineata dalle parole di Davide Tardozzi, team principal della scuderia di Borgo Panigale: “Pecco ha fatto un weekend da campione del mondo. Ha dimostrato di avere la testa per costruire un successo. Lo ha fatto partendo dal venerdì, dove ha lavorato duramente per poi raccogliere la vittoria sabato ed infine domenica. Ovviamente ci saranno gare più difficili nel corso della stagione, dove magari sarà meglio non rischiare per portare a casa punti, ma questo sarà lui a deciderlo”.

Anche il numero uno del team Ducati conferma come il pilota torinese sia in “missione”: “In questo momento sta correndo per vincere e dimostrare che si merita il numero 1. Questa vittoria è la risposta a chi l’ha criticato lo scorso anno, quando qualcuno sosteneva che il titolo l’avesse vinto per demeriti altrui. Questa cosa non è vera, perché il Mondiale l’ha vinto Pecco ed oggi l’ha dimostrato”.

Un percorso che lo ha portato al titolo iridato nel 2022, ma che ha visto passi in avanti importanti anche nel 2023: “E’ maturato molto dopo le cadute in Argentina e in America. Dopo quegli errori ha avuto le palle per crescere, credere in se stesso e nelle sue qualità. Quegli episodi gli hanno fatto fare uno step in intelligenza e determinazione. Detto ciò, Pecco ha la possibilità di crescere ancora di più e basta vedere la crescita sul bagnato. Noi siamo convinti che possa migliorare ulteriormente, dimostrando di saper descrivere perfettamente i problemi e lavorando bene con gli ingegneri”.

Credit: MotoGP.com Press