MotoGP, Alex Marquez meglio di Marc? Il fratello minore “osservato speciale” al Montmelò

Domenica, durante il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, ci sarà un uomo da seguire con particolare attenzione. Parliamo di Marquez. No, non del derelitto Marc, bensì del fratello minore Alex. Il ventisettenne di Cervera è diventato “quello forte” della famiglia, se non altro per il fatto di essere dotato di una moto competitiva e di essere pienamente integro sul piano fisico.

Ebbene, Alex Marquez, in linea molto teorica, nei prossimi giorni gareggerà con un obiettivo altisonante. Diventare il terzo pilota a imporsi in tre classi differenti al Montmelò. Il catalano ha già trionfato in Moto3 nel 2014, facendo poi altrettanto in Moto2 sia nel 2017 che nel 2019. Nessun altro centauro sull’attuale griglia della MotoGP vanta successi in entrambe le categorie formative.

Fabio Quartararo, Luca Marini, Johann Zarco e Pol Espargarò hanno primeggiato solo in Moto2. Marc Marquez, Maverick Viñales, Joan Mir ed Enea Bastianini ci sono invece riusciti in Moto3. In passato solo Valentino Rossi e Dani Pedrosa hanno completato l’hat-trick nel Gran Premio di Catalogna, dopodiché il traguardo è stato precluso a chicchessia.

Magari qualcuno starà sorridendo all’idea di veder vincere Alex Marquez, che in quattro stagioni di MotoGP è salito sul podio tre volte in croce. Non avrebbe neppure tutti i torti a trattare l’argomento con sufficienza e sarcasmo. Eppure, alzi la mano chi, solo un anno e mezzo fa, avrebbe mai pensato di assistere ad affermazioni di Aleix Espargarò. Oppure di vedere la Honda di quest’anno condotta verso un’autoritaria e indiscutibile vittoria da Alex Rins ad Austin!

Aleix, Alex… Insomma il nome è quello! Se non ora, quando? Alex Marquez corre letteralmente in casa, ha la moto più competitiva del lotto e sta disputando una stagione solida, nella quale si è guadagnato qualche credito nei confronti della sorte. A proposito di sorprese. Due anni orsono vinse, senza trucco e senza inganno, Miguel Oliveira. Anche in quel caso, chi l’avrebbe mai detto?

Certo, sarebbe la più classica delle one-hit-wonder e le probabilità che si tramuti in realtà sono poche. Cionondimeno, uno dei temi del weekend di MotoGP è un eventuale successo del piccolo Marquez, che sogna di diventare grande per davvero, anche per una domenica soltanto.

Foto: MotoGPpress.com