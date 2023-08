Motocross, GP Turchia 2023: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming

Dal 2 al 3 settembre sarà un weekend molto intenso ad Afyon, in Turchia, sede del terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Motocross. Sul tracciato turco le emozioni non mancheranno e in MXGP e in MX2 ci si giocheranno punti pesanti al fine della conquista del titolo iridato.

Nella classe regina, lo spagnolo Jorge Prado guida con 821 punti, avendo un vantaggio di quasi 100 lunghezze sul francese Romain Febvre (92). A tre round dalla conclusione un margine piuttosto consistente che porterà a Prado ad adottare un approccio anche prudente al fine di evitare cattive sorprese. Una stagione nella quale si è dovuto fare i conti con le assenze, viste le problematiche fisiche dello sloveno Tim Gajser e dell’olandese Jeffrey Herlings, che nell’ultimo fine-settimana ad Arnhem (Olanda) si è procurato la frattura della clavicola destra per una caduta nelle prove libere.

In MX2 il nostro Andrea Adamo è in una condizione simile a quella del menzionato Prado in MXGP. Il centauro siciliano, con i suoi 705 punti, precede i belgi Liam Evers e Jago Geerts di 72 e di 102 punti. Attraverso l’arma della costanza, Adamo si sta avvicinando sempre di più al traguardo iridato e la tappa turca potrebbe rappresentare uno snodo decisivo.

Il Gran Premio di Turchia di Motocross sarà visibile su Eurospor2 (211) che garantirà la diretta di tutte e 4 le manche. Su RaiSportHD ancora da definire il palinsesto di dirette e differite. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta delle due manche della MX2.

CALENDARIO GP TURCHIA 2023 MOTOCROSS

Sabato 2 settembre

ore 15.35 MX2, Qualifying Race

ore 16.20 MXGP, Qualifying Race

Domenica 3 settembre

ore 12.05 MX2, Gara-1

ore 13.05 MXGP, Gara-1

ore 15.00 MX2, Gara-1

ore 16.00 MXGP, Gara-2

PROGRAMMA GP TURCHIA 2023 MOTOCROSS: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 e RaiSport HD (programmazione da definire)

Diretta streaming: mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+, RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport, solo per le gare della MX2.

Foto: MXGP.com