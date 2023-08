F1, GP Italia 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 1-3 settembre

Dopo il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort reso particolarmente spettacolare dalla pioggia protagonista sia in qualifica che in gara, arriva il momento della prima gara del Mondiale di Formula 1 sul suolo italiano. Dopo la cancellazione del Gran Premio di Imola a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, il circus sbarca a Monza per il Gran Premio d’Italia.

Ci arriva lanciatissimo Max Verstappen, forte del trionfo nella gara di casa nonostante condizioni tutt’altro che banali: l’olandese ha piazzato così la nona vittoria di fila, eguagliando il filotto di successi messo a segno da Sebastian Vettel ai tempi della Red Bull nel 2013. In alto è tornato Fernando Alonso che si è ripreso la posizione sul podio dopo un periodo poco felice.

In grossissima difficoltà arriva la Ferrari: Charles Leclerc è reduce da un incidente in qualifica e una gara da incubo conclusa con il ritiro, mentre Carlos Sainz prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma non può fare miracolo con una macchina così poco performante.

Il weekend del Gran Premio d’Italia sarà trasmesso in diretta da Sky Sport tramite i canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le dirette in chiaro di qualifiche e gara ma non delle prove libere. In streaming si potrà seguire su NOW, Sky Go e su tv8.it per quanto riguarda qualifiche e gara. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno a Monza.

PROGRAMMA GP ITALIA 2023

Venerdì 1 settembre

Ore 13.30-14.30 Prove libere 1

Ore 17.00-18.00 Prove libere 2

Sabato 2 settembre

Ore 12.30-13.30 Prove libere 3

Ore 16.00-17.00 Qualifiche

Domenica 3 settembre

Ore 15.00 Gran Premio d’Italia

PROGRAMMA GP ITALIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (per qualifiche e gara), Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: NOW, Sky Go e tv8.it per qualifiche e gara

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse