Motocross, GP Svezia MXGP e MX2 2023: programma, orari, tv, streaming

Il Mondiale di motocross 2023 si prepara per concludere la sua doppietta scandinava e, dopo la tappa del Gran Premio di Finlandia di Vantaa appena messo in archivio, è già tempo di pensare al Gran Premio di Svezia che si disputerà nel corso del prossimo fine settimana sul tracciato di Uddevalla, quindicesimo e quintultimo appuntamento della stagione.

Siamo entrati ufficialmente nel rush finale dei due campionati ed i rispettivi titoli iridati stanno per trovare il giusto padrone. Come arriviamo alla tappa svedese a livello di graduatoria generale? La classe regina vede Jorge Prado ormai aver imboccato lo striscione dell’ultimo chilometro. Lo spagnolo del team Gas Gas vola in vetta con 720 punti contro i 622 di Romain Febvre, per un margine di 98 punti che lo mette ormai al riparo dalle sorprese.

Terzo Jeremy Seewer con 550, quarto Glenn Coldenhoff con 525, mentre vedremo come si comporteranno Jeffrey Herlings e Tim Gajser alla ricerca della forma migliore in vista della prossima annata. Nella MX2, invece, il nostro Andrea Adamo svetta con 619 punti contro i 559 dell’infortunato Jago Geerts. Terzo Liam Everts con 532, mentre è quarto Kay de Wolf con 501.

Il Gran Premio di Svezia di motocross sarà visibile su Eurospor2 (211) che garantirà la diretta di tutte e 4 le manche. Su RaiSportHD ancora da definire il palinsesto di dirette e differite. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta delle due manche della MXGP.

CALENDARIO GP SVEZIA 2023 MOTOCROSS

Sabato 12 agosto

ore 16.35 MX2, Qualifying Race

ore 17.20 MXGP, Qualifying Race

Domenica 13 agosto

ore 13.05 MX2, Gara-1

ore 14.05 MXGP, Gara-1

ore 16.00 MX2, Gara-1

ore 17.00 MXGP, Gara-2

PROGRAMMA GP SVEZIA 2023 MOTOCROSS: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 e RaiSport HD (programmazione da definire)

Diretta streaming: mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+, RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport, solo per le gare della MXGP.

Foto: Valerio Origo