Italia-Grecia, amichevole basket 2023: programma, orario, tv, streaming

A 24 ore di distanza dalla prima partita contro la Serbia (in programma mercoledì 9 Agosto alle 18:45 ora italiana) l’Italbasket torna in campo sempre ad Atene (Grecia) per affrontare giovedì 10 Agosto la Grecia nel Torneo dell’Acropolis 2023.

Gli Azzurri cercano di mettere ulteriore benzina nel motore in questa fase di preparazione al Mondiale 2023 che scatterà tra poche settimane in Asia – Italia inserita nel gruppo A con Angola, Repubblica Dominicana e Filippine. Il CT Gianmarco Pozzecco ha a disposizione ancora quattordici giocatori, da cui dovrà tagliare gli ultimi due per definire il roster che disputerà la rassegna iridata.

Coach Itoudis spera di poter contare per la rassegna iridata su una delle sue stelle ovvero Giannis Antetokoumpo: l’ala dei Milwaukee Bucks, infatti, sta recuperando da un’operazione subita nei mesi scorsi e sta cercando di recuperare nel più breve tempo possibile per salire sul volo verso l’Asia – il CT greco l’ha inserito comunque nella long list dei convocati.

Inizio del match previsto giovedì 10 Agosto alle 18:45 ora italiana all’OAKA Arena di Atene (Grecia). La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), in la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV. Ci sarà sicuramente OA Sport con la diretta LIVE scritta per aggiornamenti costanti su questa grande sfida amichevole!

CALENDARIO ITALIA-GRECIA AMICHEVOLE BASKET 2023

