Montepremi Mondiali atletica 2023: quanti soldi guadagnano i Campioni? E il super bonus per i nuovi record…

World Athletics ha svelato il montepremi dei Mondiali 2023 di atletica leggera, che andranno in scena a Budapest dal 19 al 27 agosto. La Federazione Internazionale ha allargato i cordoni delle borse e ha previsto degli interessanti riconoscimenti per chi riuscirà a emergere nella capitale ungherese.

I nuovi Campioni del Mondo verranno premiati con 70.000 dollari (circa 64.000 euro) a testa, mentre le medaglie d’argento garantiranno 35.000 dollari (circa 32.000 euro) e i bronzi assicureranno assegni da 22.000 dollari (circa 20.000 euro). Tutti i finalisti, ovvero i migliori otto atleti di ogni disciplina, avranno diritto a un premio economico: i quarti classificati potranno godere di 16.000 dollari, poi si passerà a 11.000, 7.000, 6.000 e 5.000. Per le staffette gli importi si alzeranno (80.000 per l’oro, 40.000 per l’argento, 20.000 per il bronzo), ma naturalmente la borsa andrà divisa tra i vari partecipanti.

World Athletics ha poi confermato il bonus di 100.000 dollari (circa 91.000 euro) per chi realizzerà un nuovo record del mondo. Un extra che fa gola davvero a tutti e che incentiverà ultriormente i partecipanti a offrire prestazioni sontuose a tutti gli appassionati. Di seguito il montepremi dettagliato dei Mondiali 2023 di atletica.

MONTEPREMI MONDIALI ATLETICA 2023

Gare individuali

Primo classificato: 70.000 dollari (circa 63.842 euro)

Secondo classificato: 35.000 dollari (circa 31.921 euro)

Terzo classificato: 22.000 dollari (circa 20.064 euro)

Quarto classificato: 16.000 dollari (circa 14.592 euro)

Quinto classificato: 11.000 dollari (circa 10.032 euro)

Sesto classificato: 7.000 dollari (circa 6.384 euro)

Settimo classificato: 6.000 dollari (circa 5.472 euro)

Ottavo classificato: 5.000 dollari (circa 4.560 euro)

Staffette

Primo classificato: 80.000 dollari (circa 72.962 euro)

Secondo classificato: 40.000 dollari (circa 36.481 euro)

Terzo classificato: 20.000 dollari (circa 18.240 euro)

Quarto classificato: 16.000 dollari (circa 14.592 euro)

Quinto classificato: 12.000 dollari (circa 10.944 euro)

Sesto classificato: 8.000 dollari (circa 7.296 euro)

Settimo classificato: 6.000 dollari (circa 5.472 euro)

Ottavo classificato: 4.000 dollari (circa 3.648 euro)

Bonus record del mondo

100.000 dollari (circa 91.203 euro)

Foto: Lapresse