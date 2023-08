Mondiali ciclismo 2023, Wout van Aert: “Un lusso avere Evenepoel e Philipsen in squadra, le altre nazioni ci guardano”

Fervono i preparativi per la prova in linea riservata agli uomini elite dei Mondiali di ciclismo 2023. Sulle tortuose strade di Glasgow andrà in scena domani l’appuntamento iridato, uno dei più attesi dell’intera stagione delle due ruote. Come sempre sono tantissimi i candidati al successo e tra questi non mancherà Wout van Aert.

Il corridore della Jumbo farà parte di una formazione belga ricca di stelle ed in cui dovrà dividere i compiti di punto di riferimento con Remco Evenepoel e Jasper Philipsen: “È un lusso essere qui con Jasper e Remco. Siamo tre diversi tipi di corridori, Remco è un attaccante, Jasper un velocista e io sono un po’ una via di mezzo. Quindi in ogni scenario dobbiamo essere presenti per vincere la gara”.

Queste le parole riportate da CyclismActu del belga, che ha poi continuato: “Il mio sogno è vincere, prendere questa maglia. Con le qualità della squadra, servono anche dei bravi corridori per controllare la gara. Dovremo avere pressione, le altre nazioni ci guarderanno”.

Mancano meno di 24 ore alla partenza della corsa, che prenderà il via da Edinburgo domani alle ore 10:40. Un percorso di oltre 270 km che terminerà con un circuito ricco di curve e di strappi dentro la città di Glasgow che deciderà chi potrà portare l’iride sulla maglia per i prossimi 12 mesi.

Foto: LaPresse