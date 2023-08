Milan-Monza, quando si gioca il Trofeo Berlusconi? Data, programma, orario d’inizio, tv e streaming

Dopo un anno di assenza torna il Trofeo Berlusconi, per la prima volta senza la presenza dell’ideatore della manifestazione, Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno scorso. Martedì 8 agosto, alle 21.00, si sfideranno le due squadre di cui l’ex Presidente del Consiglio è stato proprietario, il Milan e il Monza.

C’è curiosità intorno alla formazione rossonera: dopo l’arrivo di Yunus Musah, l’organico della squadra di Stefano Pioli sembra esser al compelto, e l’attenzione è rivolta in particolar modo sui tanti nuovi acquisti messi a segno in questa sessione di mercato. A meno di due settimane dall’esordio ufficiale in campionato, il Milan ha fatto ritorno dalla parentesi americana del Soccer Champions Tour, ed ora è pronto a disputare l’ultima amichevole prima dell’inizio della stagione.

Il Monza di Raffaele Palladino vuole riconfermare lo straordinario 11mo posto conquistato lo scorso anno: alla seconda esperienza in Serie A, i brianzoli guardano con molta ambizione alla prossima stagione, la quale potrebbe consacrare definitivamente i biancorossi nei piani alti del calcio italiano. Per tentare un’ulteriore scalata, la società lombarda ha messo a segno due colpi d’esperienza, con Roberto Gagliardini e Danilo D’Ambrosio che hanno fatto il loro ingresso nella rosa monzese.

La sfida tra Milan e Monza, programmata alle 21.00 di domani all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in tv su Canale 5, mentre la diretta streaming sarà garantita da Mediaset Infinity.

CALENDARIO TROFEO BERLUSCONI 2023

Martedì 8 agosto:

Ore 21.00 Milan-Monza – Diretta tv su Canale 5

Foto: Lapresse