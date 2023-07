Calendario Mondiali ciclismo 2023: orari giornalieri, tv, programma strada, pista, mountain bike e bmx

Si terranno a Glasgow, in Scozia, i Mondiali 2023 di ciclismo: la manifestazione in programma quest’anno scatterà giovedì 3 e si concluderà domenica 13 agosto. In programma, per quanto concerne le discipline olimpiche, ciclismo su strada, ciclismo su pista, mountain bike e BMX.

A queste si affiancheranno altre discipline, come quelle paralimpiche, con il paraciclismo su pista e su strada, e quelle non olimpiche con ciclismo indoor, gran fondo e trials. In tutto i titoli iridati in palio verranno distribuiti lungo qualcosa come 11 giornate di finali.

La diretta tv sarà assicurata da Rai Sport ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della manifestazione iridata.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2023

Giovedì 3 agosto

10:30 CICLISMO SU PISTA – Qualificazioni (Inseguimento a squadre maschile, Team sprint femminile, Team sprint maschile, Inseguimento individuale femminile)

17:30 MOUNTAIN BIKE DOWNHILL – Qualificazioni uomini e donne Junior

20:00 CICLISMO SU PISTA – 1° round (Team sprint femminile) e Finali (Inseguimento individuale femminile, Team sprint femminile, Scratch maschile)

Venerdì 4 agosto

10:30 CICLISMO SU PISTA – Qualificazioni (Inseguimento a squadre femminile, 500 metri femminili)

13:00 MOUNTAIN BIKE DOWNHILL – Qualificazioni uomini e donne élite

15:30 MOUNTAIN BIKE DOWNHILL – Finali uomini e donne Junior

19:45 CICLISMO SU PISTA – 1° round (Inseguimento a squadre maschile, Team sprint maschile) e Finali (500 metri femminili, Scratch femminile, Team sprint maschile)

Sabato 5 agosto

10:00 BMX FREESTYLE PARK – Qualificazioni femminili élite

11:00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea Donne Junior

12.15 CICLISMO SU PISTA – Qualificazioni (Sprint maschile) e 1° round (Inseguimento a squadre femminile)

13:30 MOUNTAIN BIKE DOWNHILL – Finali uomini e donne élite

14:00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea Uomini Junior

14:30 BMX FREESTYLE PARK – Qualificazioni maschili élite

19:20 CICLISMO SU PISTA – 1° round (Keirin femminile) e Finali (Inseguimento a squadre maschile, Inseguimento a squadre femminile)

Domenica 6 agosto

10:00 MOUNTAIN BIKE CROSS-COUNTRY MARATHON – Cross Country uomini élite

10:30 MOUNTAIN BIKE CROSS-COUNTRY MARATHON – Cross Country uomini élite

10:30 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea Uomini élite

11:25 CICLISMO SU PISTA – Qualificazioni (Inseguimento maschile individuale) e quarti di finale (Keirin femminile, Sprint maschile)

13:00 BMX FREESTYLE PARK – Semifinali femminili élite

16.00 BMX FREESTYLE PARK – Semifinali maschili élite

19:15 CICLISMO SU PISTA – Semifinali (Keirin femminile) e Finali (Eliminazione femminile, Inseguimento individuale maschile, Keirin femminile, Omnium maschile)

Lunedì 7 agosto

12:30 CICLISMO SU PISTA – Qualificazioni (Sprint femminile) e semifinali (Sprint maschile)

15:30 BMX FREESTYLE PARK – Finale maschile élite

18:00 BMX FREESTYLE PARK – Finale femminile élite

19:30 CICLISMO SU PISTA – Finali (Eliminazione maschile, Sprint maschile, Madison femminile)

Martedì 8 agosto

11:15 MOUNTAIN BIKE CROSS-COUNTRY – Qualificazioni short track femminili élite

12:30 MOUNTAIN BIKE CROSS-COUNTRY – Qualificazioni short track maschili élite

13:30 CICLISMO SU PISTA – Quarti (Sprint femminile) e qualificazioni (1 km maschile)

14:00 CICLISMO SU STRADA – Cronometro staffetta mista

16:00 BMX FREESTYLE FLATLAND – Qualificazioni maschili élite

18:25 CICLISMO SU PISTA – 1° round (Keirin maschile) e Finali (1 km maschile, Corsa a punti femminile, Madison maschile)

19:00 BMX FREESTYLE FLATLAND – Qualificazioni femminili élite

Mercoledì 9 agosto

13:30 MOUNTAIN BIKE CROSS-COUNTRY – Mixed Team Relay

15:30 CICLISMO SU STRADA – Cronometro maschile Under 23

16:00 BMX FREESTYLE FLATLAND – Semifinali maschili élite

18:30 CICLISMO SU PISTA – Semifinali (Sprint femminile) e Finali (Sprint femminile, Corsa a punti maschile, Keirin maschile, Omnium femminile)

Giovedì 10 agosto

12:15 CICLISMO SU STRADA – Cronometro femminile Junior

13:00 MOUNTAIN BIKE CROSS-COUNTRY – Gara juniores femminile

15:00 CICLISMO SU STRADA – Cronometro femminile élite

15:00 MOUNTAIN BIKE CROSS-COUNTRY – Gara juniores maschile

16:00 BMX FREESTYLE FLATLAND – Finale femminile élite

17:20 BMX FREESTYLE FLATLAND – Finale maschile élite

18:45 MOUNTAIN BIKE CROSS-COUNTRY – Finali short track uomini e donne élite



Venerdì 11 agosto

11:00 CICLISMO SU STRADA – Cronometro maschile Junior

12:30 MOUNTAIN BIKE CROSS-COUNTRY – Gara U23 uomini

15:35 CICLISMO SU STRADA – Cronometro maschile élite

16:30 MOUNTAIN BIKE CROSS-COUNTRY – Gara U23 donne



Sabato 12 agosto

12:30 MOUNTAIN BIKE CROSS-COUNTRY – Finale donne élite distanza olimpica

12:30 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea Uomini Under 23

14:00 BMX Racing – Qualificazioni Junior, Under 23 ed élite

16:30 MOUNTAIN BIKE CROSS-COUNTRY – Finale uomini élite distanza olimpica



Domenica 13 agosto

12:00 BMX Racing – Finali Junior, Under 23 ed élite

13:00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea donne élite

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

