ATP Toronto 2023, la pioggia posticipa il programma del primo turno: attesa per Musetti, Berrettini e Arnaldi

Non arrivano buone notizie da Toronto (Canada) per il primo giorno di incontri del Masters1000 di tennis. La pioggia ha fatto visita e costretto gli organizzatori a posticipare il programma per l’impossibilità di scendere in campo, vista l’assenza di impianti dotati di copertura. L’organizzazione ha fissato un orario (le 11.30 locali, 17.30 italiane), ma è da valutare come indicativo.

Una giornata importante per il tennis italiano visto che nel singolare ci saranno tre rappresentanti del Bel Paese. Matteo Berrettini affronterà il secondo match sul Centrale (non prima delle 18.30 italiane originariamente), dopo la sfida tra il canadese Galarneau e l’argentino Franciso Cerundolo. Matteo se la vedrà contro il francese Gregoire Barrere. Nel caso in cui il romano dovesse spuntarla, si ritroverebbe Jannik Sinner nel secondo round.

Sempre sul campo principale, ma nella sessione serale (notturna in Italia), Matteo Arnaldi, proveniente dalle qualificazioni, giocherà contro il padrone di casa Vasek Pospisil. Sul Grand Stand, nel primo match previsto. Lorenzo Musetti farà il proprio esordio contro il giapponese Yoshihito Nishioka.

Di seguito il programma sui campi principali:

PROGRAMMA ATP TORONTO 2023

Lunedì 7 agosto

CENTRE COURT non prima delle 17.30 italiane

[WC] A. Galarneau (CAN) vs F. Cerundolo (ARG)

Non prima delle 18.30 italiane

G. Barrere (FRA) vs M. Berrettini (ITA)

Non prima delle 01.00 italiane di martedì 8 agosto

[WC] M. Raonic (CAN) vs [9] F. Tiafoe (USA)

[WC] V. Pospisil (CAN) vs [Q] M. Arnaldi (ITA)

GRANDSTAND dalle 17.30 italiane

[16] L. Musetti (ITA) vs Y. Nishioka (JPN)

A. Davidovich Fokina (ESP) vs J. Wolf (USA)

Non prima delle 20.30 italiane

A. Bublik (KAZ) vs [15] H. Hurkacz (POL)

Non prima delle 01.00 italiane di martedì 8 agosto

[PR] G. Monfils (FRA) vs C. Eubanks (USA)

[12] T. Paul (USA) vs [Q] D. Schwartzman (ARG)

Foto: LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI – LivePhotoSport.it